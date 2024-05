Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het beste handelsmoment op Marktplaats en op deze term wordt het meest gezocht

Marktplaats vierde gisteren haar 25-jarige verjaardag. Een mooi moment voor wat belangrijke én geinige feitjes rondom het online handelsplatform.

Elke maand verschijnen er zo’n 350.000 nieuw advertenties per dag op Marktplaats. In de praktijk komt dat erop neer dat er elke vier seconden een nieuwe advertentie online komt. Jaarlijks krijgen 19 miljoen producten een nieuw thuis.

Het allereerste product dat ooit op Marktplaats werd aangeboden was een modem. Door de jaren heen zijn er heel wat bijzondere producten op het platform verschenen. Zo kreeg een slimme verkoopster naar eigen zeggen 420 euro voor een chipje dat de vorm heeft van een cavia en werd er ooit gretig geboden op een gemberkameel.

Wat is het beste handelsmoment?

Benieuwd op welke dag jij je advertentie het best online kunt slingeren? Volgens Marktplaats is zondag al jaren de dag is waarop je de meeste kopers hebt. Het is ook de dag waarop het meest naar producten wordt gezocht. Ook ’s avonds na het eten en op koude en regenachtige dagen zijn meer mensen actief op Marktplaats.

‘Gratis’ meest gezochte zoekterm op Marktplaats

De zoekterm ‘gratis’ is met afstand de meest gezochte zoekterm op het platform. In het eerste kwartaal van 2024 werd het woord al ruim 14,5 miljoen ingetikt in de zoekbalk. Volgens Marktplaats-directeur Florence Schmit is de liefde van Nederlanders voor gratis onmiskenbaar en zag het platform de populariteit de afgelopen jaren nog verder toenemen.

„Deze groei is deels te verklaren door de coronapandemie, waarin mensen hun huis gingen opruimen en ons platform wisten te vinden en de recente daling in de koopkracht van veel Nederlanders. Tegelijkertijd laat het ook zien dat steeds meer gebruikers bereid zijn om producten laagdrempelig een volgend leven te geven in plaats van iets weg te gooien of een nieuw product te kopen.”

Wat verder opvalt in het zoekgedrag dit jaar, is dat het erop lijkt dat Nederland al een paar maanden niet kan wachten om naar buiten en op pad te gaan. In de top 10 van het eerste kwartaal van 2024, ziet Marktplaats vooral ‘auto’, ‘camper’, ‘fiets’, ‘zitmaaier’, en ‘caravan’ terug.

Dit is de top tien meest gezochte zoektermen in het eerste kwartaal van 2024:

Gratis Auto Camper Fiets Zitmaaier Kast Caravan Bank Hoekbank Eettafel

Dit zijn de populairste categorieën voor kopers:

Huis en Inrichting Auto’s Fietsen en Brommers Kinderen en Baby’s Doe-het-zelf en Verbouw Dieren en Toebehoren Tuin en Terras Hobby en Vrije tijd Antiek en Kunst Audio, Tv en Foto

Dit zijn de categorieën met de meeste nieuwe advertenties:

Huis en Inrichting Kinderen en Baby’s Boeken Verzamelen Kleding | Dames Hobby en Vrije tijd Cd’s en Dvd’s Auto-onderdelen Antiek en Kunst Kleding | Heren

