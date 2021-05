Alleen bellen en sms’en: The Light Phone is de minimalistische tegenhanger

Social media, e-mail of het laatste nieuws. We worden overladen met informatie op onze smartphone. Maar daar is nu een tegenhanger voor. Een telefoon waar je alleen mee kunt bellen of sms’en. The Light Phone is de oplossing voor een digitale detox.

In rap tempo zijn we de afgelopen jaren van de Nokia-koelkast naar de meest hightech iPhone gegaan. De gemiddelde schermtijd tikt zo een paar uurtjes per dag aan. En jazeker, een telefoonverslaving bestaat. De hele dag door ‘plingt’ en ‘trilt’ die telefoon in onze zak en scrollen we wat af.

The Light Phone tegenhanger voor smartphone

Meerdere onderzoeken tonen aan dat al dat gescrol op die telefoon niet echt gezond is. Dit kan leiden tot stress, slaapproblemen en een grotere kans op een depressie. Wellicht was er daarom behoefte aan een minimalistische tegenhanger. Ontwerpers Joe Hollier en Kaiwei Tang spelen slim in op de ultra gedigitaliseerde maatschappij. The Light Phone heeft slechts een paar functies. Je kunt ermee bellen en sms’en. Daarnaast heeft het toestel een rekenmachine, wekker en podcast-muziekspeler. Meer niet.

De Amerikaanse ontwerpers Hollier en Tang kennen elkaar van hun werk bij Google. Het duo realiseerde zich dat mensen tegenwoordig niet meer zoveel tijd op hun telefoon kwijt willen zijn. En daarom is deze telefoon bedacht.

Jongeren gebruiken telefoon veel

Dus ruil jij jouw smartphone straks in voor een simpeler exemplaar? The Light Phone doet het in ieder geval goed. Een tweede versie is al op de markt onder de noemer The Light Phone II. Het toestel heeft een sober maar stijlvol design en is verkrijgbaar in het lichtgrijs en zwart. Daarnaast is het formaat dun en makkelijk op te bergen in je broekzak. De minimalistische telefoon kost 299 dollar, wat uitkomt op ongeveer 244 euro. En is online te verkrijgen.

Uit recent onderzoek onder jongeren tussen de 18 en 35 jaar blijkt dat 65 procent in 2020 meer tijd op hun telefoon doorbrachten dan eerder. 53 procent van de jongeren zat 4 tot 7 uur per dag op hun mobieltje. 43 procent zegt zelfs dat ze liever alcohol opgeven dan hun telefoon. 10 procent is bereid om seks op te geven en 6 procent ruilt liever hun partner of beste vriend(in) in, als ze hun toestel maar mogen behouden. En een kwart geeft aan last te hebben van nomofobie: de angst om zonder werkende telefoon te zitten.