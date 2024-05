Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gen Z in de ban van ‘knietje’ in bed? Goedele Liekens legt deze sekstrend uit

Ooit gehoord gehoord van het ‘knietje’ of ‘the knee thing‘ in bed? Het blijkt een sekstrend te zijn waar TikTok nogal ‘opgewonden’ over is. De Belgische seksuoloog Goedele Liekens legde gisteravond in De Oranjezomer uit wat dat precies inhoudt.

Liekens vertelt aan tafel dat vooral de jeugd in de ban blijkt te zijn van the knee thing. „Waarbij je je knie gebruikt om een vrouw seksueel te plezieren. Het gaat er eigenlijk om dat je met je knie zachtjes, ik zal het even voordoen…” En daarna haak tafelgast Rutger Castricum in: „Doe maar voor, kom maar”, en die opmerking werkt in de De Oranjezomer-studio op de lachspieren.

Gen Z op TikTok in de ban van ‘knietje’

Ook Liekens moet lachen. „Maar het gaat erom dat je met je knie tegen haar clitoris wrijft. En dat is nu een hele hype op TikTok van Gen Z.”

Presentatrice Hélène Hendriks vindt het allemaal maar ingewikkeld. „Je kunt toch ook andere dingen gebruiken dan een knie? Die iets voor de hand liggender zijn.” Waarna Castricum grapt dat zijn knokkelige knie waarschijnlijk niet geschikt is voor deze sekstrend.

Goedele Liekens legt ‘the knee thing’ uit bij Oranjezomer

Liekens legt uit dat sinds de ontdekking van de clitoris mannen soms iets te enthousiast zijn in hun handelingen. „Alsof het een kraslot is. Dan gebeurt dat heel heftig en fel. Terwijl met een knie en een bovenbeen, gaat het zachter. Je stimuleert dan verspreid en zachtjes het hele gebied. Dat is echt iets dat heel goed werkt.”

Overigens spreekt Liekens zich vaker uit over allerlei zaken rondom seksualiteit. Eerder waarschuwde ze bij Vandaag Inside nog voor het bekende seksspeeltje: de satisfyer, dat zij als een ‘eng ding’ omschreef. Maar ook in haar Belgische HLN-columns deelt ze haar deskundige mening over seksuele trends en ontwikkelingen. Zo waarschuwde ze ook voor saldoseks en pleitte ze voor bambiseks in een langere relatie.

Je kijkt De Oranjezomer terug via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties