Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je liever geen foto’s maakt met de ingebouwde Whatsapp-camerafunctie

Wie een foto wil maken om die door te sturen op Whatsapp kan tijd besparen door de foto direct met de camerafunctie op de chatapp te maken. Maar het is niet altijd een goed idee om van deze functie gebruik te maken, zeker niet als het om belangrijke foto’s gaat.

Sinds een tijdje hebben Whatsapp-gebruikers de mogelijkheid in de app zelf foto’s te maken. Sowieso maakt Whatsapp werk van de fotofuncties in de app. Zo kreeg de app twee jaar geleden zelfs Snapchat-achtige functies.

Toch is het soms beter om foto’s niet direct via Whatsapp te maken. Beter kun je het dan houden bij de omslachtige manier. Dat wil zeggen: ‘gewoon’ een foto maken op de camerafunctie van de telefoon, om vervolgens Whatsapp te openen en uit je fotobibliotheek de desbetreffende foto te selecteren die je wil versturen.

Dit is waarom je beter geen foto’s kan maken via Whatsapp

Maak snel een foto en stuur deze naar vrienden en familie. Het is een mooie belofte van de camerasoftware die rechtstreeks in WhatsApp is ingebouwd. En inderdaad doet het wat het belooft, want je bespaart er tijd mee. Maar als je belangrijke details op de foto wil hebben staan, kun je beter niet voor deze optie kiezen. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de foto’s.

Het is geen geheim dat Whatsapp de kwaliteit van foto’s vermindert als je ze naar anderen verstuurt. Een kwalitatief minder goede foto is als bestandsgrootte kleiner en dat maakt versturen én downloaden van foto’s sneller. Ook bespaar je er data mee. Natuurlijk handig op een app als Whatsapp.

Maar: daardoor mis je net de mooiste details op de foto. Nu maakt dat soms niet veel uit, maar heel handig is het niet als je bijvoorbeeld de mooiste vakantiekiekjes met je reisgenoten wil delen.

Ook blijkt dat foto’s die via Whatsapp zijn gemaakt (en die niet per se zijn verstuurd via de app) in kwaliteit nogal verschillen met vergelijkbare foto’s die met de ingebouwde camerafunctie van de telefoon zijn gemaakt.

‘Het wordt al heel snel wazig’

Zo nam de Duitse techwebsite Techbook.de de proef op de som. Daar werd de invloed die Whatsapp op de kwaliteit van foto’s uitoefent nog eens bevestigd. „De WhatsApp-camera vermindert duidelijk de details van ons kiekje. Het wordt al heel snel wazig”, is de conclusie van de techredacteuren, die via Whatsapp en via de camerafunctie op de telefoon dezelfde foto probeerden te maken.

Dat komt omdat de app alleen de hoofdcamera (en niet de telelens) van een smartphone gebruikt als je er een foto mee maakt, waardoor er kwaliteit verloren gaat. Zo zoomt WhatsApp een beetje in bij het maken van een foto, waardoor die een ander formaat krijgt.

Foto’s gemaakt via Whatsapp zijn iets langwerpiger dan foto’s die met een camera-app zijn gemaakt. „Een ‘gewone’ foto heeft normaliter een resolutie van 1242 x 2688 pixels. Een WhatsApp-foto heeft daarentegen een resolutie van 901 x 1600 pixels (16:9 formaat). Die is daardoor vaak bijna 100 kilobyte (KB) kleiner.” En dat heeft veel invloed op de kwaliteit van de foto.