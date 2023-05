Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze plezierige activiteit houdt je brein fit: ‘Alle ouderen moeten dit doen’

Mee-tetteren in de auto als de radio aanstaat? Luidkeels zingen onder de douche? Of pak je liever een gitaar of speel je een riedeltje op de piano? Doen! Dat zegt de wetenschap. Uit nieuw onderzoek blijkt dat zingen of het bespelen van een instrument ons brein jong en fit houden en ouderen dat veel meer moeten doen.

Het wetenschappelijke Scientias schrijft over het belang van muzikale activiteiten voor onze hersenpan. Het gaat veroudering tegen, verbetert de neurale plasticiteit en zorgt voor behoud van hersenfuncties, blijkt uit nieuw Chinees onderzoek. Het is dan ook zeer raadzaam om opa of oma aan te moedigen achter de piano te kruipen. Eerder schreef Metro dat ook sociale activiteiten het ouderdomsproces vertragen.

Onderzoek naar brein fit houden

Speel je al jarenlang een instrument? Of zing je veelvuldig? Het kan cognitieve aftakeling vertragen en in sommige gevallen zelfs omkeren, aldus de onderzoekers. Voor het onderzoek werden wel- en niet muziekanten, zowel jong als oud, onder de loep genomen en getest. Zij moesten een audio- en spraaktest ondergaan, terwijl ze tegelijkertijd onder een MRI-scan lagen. De onderzoekers waren verbijsterd door de hersenscans. De musicerende deelnemers presteerden namelijk veel beter bij de testen. En uit MRI-scans bleek dat hersendelen er jonger uitzagen en zelfs functies van andere gebieden overnamen.

Ouderen instrument bespelen of zingen

De Chinese professor Yi Du vertelt dat de resultaten beter waren dan verwacht. „Muziektraining lijkt de algehele staat van de hersenen te verbeteren, een verrassend en veelbelovend idee.”

Du is erg positief over de anti-verouderingseffecten van muziek maken. „Ik geloof er heilig in dat muziektraining een belangrijke en vermakelijke manier is om spraakherkenning te verbeteren en veroudering van het brein tegen te gaan.” Zij moedigde ook haar eigen ouders aan om te gaan musiceren. „Ik moedig alle ouderen aan om een muziekinstrument te gaan bespelen of te gaan zingen, als ze dat nog niet deden. Dit houdt het brein scherp, gefocust en jong”, concludeert de Chinese wetenschapper.