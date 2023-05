Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

One night stand op Spaans strand met gevolgen: vrouw (30) zoekt jonge vader van haar baby

Een one night stand heeft de nodige gevolgen voor een stel dat elkaar vorig jaar in een dronken bui ontmoette op het Spaanse eiland Tenerife. De dame in kwestie blijkt namelijk zwanger. Ze doet op sociale media een oproep om mee te helpen met haar zoektocht naar de vader van de baby. De aanstaande moeder wil hem namelijk vertellen dat hij deze maand papa wordt van een zoon. „Maar ik kan me zijn naam niet meer herinneren.”

De 30-jarige Sarah-Jayne Snow uit Schotland kwam vorig jaar augustus met meer thuis dan alleen een bruin kleurtje. Ze ontdekte niet lang na haar zonvakantie dat ze zwanger was. Dat moet volgens haar zijn gebeurd na een one night stand met een – volgens haar – 19-jarige man die eveneens op vakantie was in Spanje.

Wie en waar is de aanstaande vader van baby na one night stand?

Even was de vraag of one night stand zouden verdwijnen, door de coronapandemie. Maar ze bestaan nog, bewijst het stel. Nu is de vrouw een wanhopige zoektocht gestart naar de man. Die zou de baby vorig jaar augustus zou hebben verwekt bij de Schotse op een strand in Tenerife. En terwijl er tijdens die hete nacht het nodige werd uitgewisseld, heeft de vrouw niet het telefoonnummer of de naam van de man gescoord.

En dus zit ze met het handen in het haar. Wie en waar is de aanstaande vader van haar baby? Om het antwoord op die vraag te vinden, deelde ze recent een video op TikTok met daarin een foto van haar en de man, die volgens haar destijds 19 jaar oud was en uit het Schotse Glasgow kwam. De video is inmiddels miljoenen keren bekeken. Maar het verlossende antwoord is er nog altijd niet op gekomen.

Bij haar oproep schreef de zwangere vrouw: „Aan de jongen die ik vorig jaar ontmoette op Tenerife: je wordt papa!” Ook vroeg ze bij het plaatsen van de foto af of ‘iemand deze man uit Glasgow die ik op 5/6 augustus op Tenerife heb ontmoet kent’. „Hij werkt in het Braehead Shopping Centre (of werkte, ik weet het niet zeker meer).”

Maar in plaats van behulpzame reacties, wordt er vooral de draak gestoken met de oproep. „Die is helaas overleden. Hij zei nog zo hoe graag hij ooit vader wilde worden”, zijn de meeste reacties hard. Maar daar zit de Schotse vrouw niet mee. „Het is allemaal prima, de negatieve opmerkingen helpen de oproep te delen. Het is allemaal in het voordeel van mijn zoon”, slaat ze terug.

‘Iets in mijn hart zei me dat ik de baby moest houden’

Dat de twee die bewuste avond hun namen en telefoonnummers niet hebben uitgewisseld, was met opzet, zegt de vrouw tegen de Britse krant The Sun. „Ik heb met opzet niet om zijn nummer gevraagd en hij niet om het mijne. Het was een wederzijds afscheid. Maar toen ik ontdekte dat ik zwanger was, wist ik dat ik moest proberen om hem te vinden.”

Haar eerste reactie nadat ze ontdekte dat ze zwanger was? „Geschokt en bang. Maar iets in mijn hart zei me dat ik de baby moest houden.” Dat ze zwanger raakte, kwam omdat ze naar eigen zeggen ‘dagenlang een kater’ had. Daardoor kwam ze er niet aan toe om de morning-afterpil te slikken. Na veel nadenken besloot ze uiteindelijk om de baby te houden.

Zoektocht gaat niet om geld: ‘Belangrijk om te weten waar je vandaan komt’

De zoektocht naar de vader van de baby gaat haar niet om geld, zegt ze. „Ik kan in mijn eentje voor mijn zoon zorgen, maar ik wil niet dat hij het gevoel krijgt dat hij niet weet wie zijn vader is. Het enige wat ik wil, is dat de vader en zijn familie het weten, zodat als ze betrokken willen zijn, ze dat kunnen zijn.”

Ze staat er zelfs voor open om de aanstaande vader bij de geboorte te hebben, als hij kan bewijzen dat hij deel wil uitmaken van het leven van de baby. „Dit is op geen enkele manier voor financieel gewin. Ik weet gewoon hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt.”