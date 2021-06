WhatsApp verandert en krijgt Snapchat-achtige functies

Het veelgebruikte WhatsApp wordt in een nieuw jasje gestoken. Volgens Facebook-topman Mark Zuckerberg krijgt de populaire chat-app nieuwe functies en een Snapchat-achtige stijl. Ook wordt het mogelijk om de app op meerdere apparaten te gebruiken.

Mark Zuckerberg, de grote baas van Facebook én WhatsApp, bevestigde het nieuws aan WABetaInfo. Samen met WhatsApp-baas Will Cathcart vertelt Zuckerberg dat je straks kunt chatten op meerdere apparaten. Eerder kon dit nog niet. Momenteel koppelt WhatsApp namelijk slechts één specifiek telefoonnummer. En dat betekent dat je de applicatie op één apparaat kunt gebruiken. Wel is er een ‘web’-versie van WhatsApp, zodat je bijvoorbeeld via de computer ook berichten kunt versturen. Maar deze web-versie blijft gekoppeld aan de telefoon. Je krijgt WhatsApp bijvoorbeeld niet op een Ipad.

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt op een WhatsApp-account met een nieuwe telefoon, log je automatisch uit op het oude toestel. Dit vanwege veiligheidsoverwegingen. Voor mensen die twee telefoons hebben of meerdere apparaten gebruiken, is dit een beetje onhandig.

Maar dat ‘gehannes’ is dus straks voorbij. Volgens Zuckerberg kunnen gebruikers straks maximaal vier apparaten synchroniseren met WhatsApp. De inhoud blijft end-to-end versleuteld. Het bleek een technische uitdaging om dit te realiseren. Want wat als bijvoorbeeld je telefoon leeg is? Kun je dan verder chatten op een ander apparaat? Volgens Zuckerberg is dit straks zonder problemen mogelijk.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021