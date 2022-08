Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kiezen wie kan zien dat je online bent op WhatsApp en wie niet? Binnenkort kan het!

Stel: je wilt dat die ene vriend wél kan zien dat je online bent op WhatsApp, maar niet dat je collega dat óók kan zien. Een lastige kwestie, tot nu. Binnenkort is het namelijk mogelijk om je online-status te verbergen voor sommige personen. Dat heeft WhatsApp vandaag bekend gemaakt.

Deze maand zal de optie aan WhatsApp worden toegevoegd. Gebruikers kunnen dan kiezen of hun online-status zichtbaar is voor iedereen, voor hun contacten, voor hun contacten behalve specifieke personen of voor niemand.

Ook wordt het mogelijk om gestuurde berichten van langer dan een uur geleden alsnog te verwijderen. Twee jaar geleden kondigde WhatsApp aan dat het mogelijk was om berichten te verwijderen, voor jou én voor de ontvanger. Destijds ging het om berichten van een paar minuten oud, maar met de nieuwe update moeten gebruikers zelfs berichten van tweeënhalve dag oud nog kunnen verwijderen. Maar wees gewaarschuwd: als de ontvanger het bericht al op zijn of haar notificatiescherm óf al in de app heeft gelezen, dan maakt verwijderen niet veel meer uit.

Nieuwe WhatsApp-functies

Naast de nieuwe functie met de online-status, komen er ook nog andere nieuwe functies naar WhatsApp. Zo kunnen gebruikers binnenkort ‘stilletjes’ groepschats verlaten. Het zal veel mensen niet onbekend voorkomen: de chaos die kan ontstaan wanneer jij of iemand anders plots een groepschat verlaat. Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Nu hoeft het verlaten van een groepschat niet meer veel gedoe te veroorzaken: gebruikers kunnen nu namelijk een groep verlaten zonder dat er een notificatie van wordt gegeven. Enkel de beheerder krijgt er bericht van.

Ook komt WhatsApp met een screenshot-blokkering voor eenmalige foto’s. Sinds kort heeft WhatsApp de functie om foto’s te sturen die je maar één keer kan bekijken. Na één keer op de foto geklikt te hebben, verdwijnt deze voorgoed uit het gesprek. Maar wie snel genoeg was, kon wel een screenshot maken van de foto. WhatsApp treedt hier nu tegen op, met een screenshot-blokkering voor deze eenmalige foto’s. De functie wordt nu getest en binnenkort toegevoegd aan de app.