Mario Kart-liefhebbers opgelet: Mario Kart Tour krijgt een Nederlandse baan

De mobiele game Mario Kart Tour krijgt een parcours dat is gebaseerd op Nederland en het lijkt vooralsnog veel op Volendam. De in september 2019 uitgekomen game, die beschikbaar is op iOS en Android, heeft banen die geïnspireerd zijn op andere steden zoals Tokyo, New York en Sydney. Ook worden er toernooien gehouden met nieuwe en oude parcours.

In het bericht van de makers op Twitter zien we twee karakters, Daisy en Rosalina, met tulpen in de armen. Ook zijn er molens en Volendamse huisjes te zien.



Mario Kart Tour-plezier tijdens Koningsdag

ÔÇ×Het is nog een beetje vroeg, maar hier is alvast een voorproefje van de volgende tour in Mario Kart Tour“, schrijven de makers in het bericht.

Hoe het parcours er precies uit komt te zien, is voor nu nog onduidelijk omdat er nog geen beelden zijn vrijgegeven. Wat we al wel weten, is dat het toernooi op 20 april begint. Hiermee lijkt het mooi samen te vallen met Koningsdag, omdat het toernooi twee weken duurt. Tijdens Koningsdag kun je dus extra Nederlands plezier beleven in Mario Kart Tour.

Nintendo-klassieker

Mario Kart mag een echte klassieker genoemd worden. De allereerste editie van het spel, waarbij je achter het stuur kruipt als een personage uit andere Nintendo-spellen zoals Mario, Yoshi, Donkey Kong, Bowser en Princess Peach verscheen in 1992 voor de Super Nintendo (SNES). De game was gelijk een groot succes met kleurrijke circuits, talloze manieren om je tegenstanders het bloed onder de nagels vandaan te halen en de opties om te kiezen voor meerdere spelers.

Anno 2022 is Mario Kart nog steeds een van de toptitels van de fabrikant. En ondanks toevoegingen is de solide basis al 26 jaar lang hetzelfde. Maar voor nu moeten we nog even wachten om de Nederlandse baan te zien. Misschien is het wel nieuwe Rainbow Road, of misschien toch meer een Coconut Mall.