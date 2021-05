Mark van Bommel valt met smartphone in zwembad in eerste Villa Oranje

Dan kun je als Mark van Bommel wel een held zijn uit een WK-finale, in Villa Oranje stort hij als anti-held in een zwembad. Met zijn kleding aan en een smartphone in de hand.

Voetballen aan de rand van een zwembad, dat moet haast wel misgaan. Dat gaat het in Villa Oranje ook. De eerste twee van zes delen zijn vanaf vandaag op streamingdienst Videoland te zien.

Villa Oranje met helden van het WK

In Villa Oranje blikken vier ex-voetballers van het Nederlands Elftal terug op het wereldkampioenschap voetbal van 2010 in Zuid-Afrika. Mark van Bommel, Wesley Sneijder, John Heitinga en Dirk Kuyt speelden daar de finale tegen Spanje. Hoewel zij als helden in Nederland werden onthaald, ging de jacht op de allereerste wereldtitel voor Nederland na verlenging met 0-1 verloren.

Frank Evenblij, die het afgelopen jaar de buis ook al vulde met een voetbalquiz, haalde de vier naar Ibiza om terug te kijken naar dat WK. Ook blikken zij vooruit op het naderende Europees Kampioenschap, waarop Oranje met onder meer drie wedstrijden in Amsterdam hoge ogen probeert te gooien.

Waarom Villa Oranje op Ibiza?

Dat Villa Oranje in een coronatijd met een streng negatief reisadvies op Ibiza werd gedraaid, wekte her en der verbazing op. In de Telegraaf zei Frank Evenblij daar vandaag over: „Als we zo’n programma in Amersfoort zouden draaien, krijg je de groep niet snel in die ongedwongen sfeer. En Wesley woont al half op Ibiza, Van Bommel heeft er een huis gehad en Heitinga is er getrouwd.”

Op het Spaanse eiland kukelt Mark van Bommel dus in het warme zwembadwater. Zijn voetbalcollega’s – vooral Wesley Sneijder – liggen letterlijk op de grond van het lachen. Maar er is veel meer dan joligheid, ook serieuze zaken komen aan bod. Waarom stond John Heitinga altijd op elftalfoto’s bijvoorbeeld? Hij ‘onthult’ iets over zijn knie. Optredens van ingevlogen artiesten leveren – zo belooft Videoland – soms emotionele taferelen op. Vooral bij Dirk Kuyt.

Een droom van Frank Evenblij

Presentator Frank Evenblij: „Villa Oranje is voor mij een droom die uitkomt. Ik heb in mijn leven al veel sporters mogen interviewen, maar dit zijn voor mij en mijn generatie echt helden. Naast de vooruitblik op het EK dat voor de deur staat, was dit ook de ideale gelegenheid om terug te blikken op dat legendarische WK van 2010. Je krijgt hierdoor een prachtige inkijk in een vriendschap die ontstaat bij jonge voetballers op reis. De omgangsvormen, het plagen, het houden van elkaar… dit heb je nog nooit ergens gezien.” In de Telegraaf gaf Evenblij vanmorgen aan dat hij na de verloren WK-finale als een kleine jongen in huilen was uitgebarsten.

Hier vind je Villa Oranje van Videoland.