Hilarisch: Katten spelen beroemde scène uit The Lion King na

Het tafereel doet denken aan de sterfscène uit The Lion King. Daarin doet Scar net hetzelfde met zijn broer Mufasa. Alleen speelde zich dat af op een hoge rots en overleefde Mufasa dat niet.

‘Ze verdienen een Oscar’

Het filmpje is inmiddels meer dan twee miljoen keer bekeken. „Ze verdienen een Oscar hiervoor”, „Het is gewoonweg perfect getimed”, „Katten zijn zo gemeen”, „Oh mijn God, dat is precies hetzelfde als in de film”, en „Ik kan niet stoppen met lachen!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Ter vergelijking de echte sterfscène uit The Lion King: