De jeugd van tegenwoordig: geen alcoholverslaving, wel telefoonverslaving

Een groot deel van de jeugd van tegenwoordig (18 tot 35 jaar oud) zou liever alcohol opgeven dan hun telefoon, blijkt uit nieuw onderzoek door OnePoll in opdracht van OnePlus. Ergens wel positief, want ze zijn dus niet verslaafd aan de fles. Maar ze zijn des te meer gehecht aan hun schermpje.

De band tussen Nederlanders en hun telefoon was al sterk, maar door corona is-ie nóg intenser geworden. Ook de vele lockdowns in ons land hadden geen positief effect op onze schermtijd. Of juist wel, net hoe je ’t bekijkt.



Trillusies. It's a thing. Heb ik ook weleens. Gevolg van ernstige telefoonverslaving vrees ik 😅 — Platte Kar (@Plattekar) December 30, 2020

Slapen met je telefoon

Voor het onderzoek sprak OnePoll met 9000 smartphonegebruikers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar in heel Europa. Zo kwamen ze erachter hoe lockdowns het gebruik van telefoons hebben beïnvloed. Veel jongeren hebben een enorm nauwe band met hun telefoon, in Nederland slaapt meer dan 91 procent zelfs met het apparaat in dezelfde kamer. Acht op de tien Nederlandse jongeren hebben hun telefoon altijd binnen handbereik en 74 procent controleert de telefoon voor de eerste keer binnen vijftien minuten na het wakker worden.



Als ik kijk naar de pubers van op mijn werk zijn het meer met een slaapprobleen dan zonder. Het vervelende is dat ze het echt ook ervaren als een probleem maar een telefoonverslaving zit ze in de weg om dit echt goed aan te pakken. — Marco ten Hoff 👨‍🏫 (@marcotenhoff) January 20, 2021

Maar die sterke band heeft ook nadelen: zo geeft 61 procent aan dat ze gestresst zijn als de telefoon bijna leeg is en ze geen oplader bij zich hebben. Als ze écht een telefoon nodig hebben, vragen ze (37 procent) aan vrienden of familie of ze die van hen even mogen lenen. 19 procent koopt gewoon een nieuwe oplader. Er zijn ook nog echte die-hards: 6 procent koopt een nieuwe telefoon. Dat zijn een stuk meer mensen dan het Europese gemiddelde.

4 tot 7 uur per dag

De meerderheid van de respondenten, 65 procent, geeft aan dat ze in 2020 meer tijd op hun telefoon doorbrachten. Niet zo gek ook, als je dagen of weken achtereen thuis zit. 53 procent van de jongeren zat 4 tot 7 uur per dag op hun mobieltje.

Ze hebben ‘m dus altijd bij zich, en gebruiken het apparaat een flink aantal uren per dag. 43 procent zegt zelfs dat ze liever alcohol opgeven, dan hun telefoon. 10 procent is bereid om seks op te geven en 6 procent ruilt liever hun partner of beste vriend(in) in, als ze hun toestel maar mogen behouden. En een kwart geeft aan last te hebben van nomofobie: de angst om zonder werkende telefoon te zitten.