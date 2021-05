Moet je straks betalen om Facebook en Instagram te kunnen gebruiken?

Moet je straks gaan betalen om gebruik te maken van Facebook en Instagram? Dreigende berichten die iPhone- en iPad-gebruikers op hun apparaat ontvangen wijzen daar wel op, meldt het AD.

iPhone- en iPad-gebruikers die de nieuwste software-update iOS 14.5 hebben gedownload krijgen vanaf nu deze melding. Bij deze nieuwe versie is het verplicht voor Facebook en Instagram, net als voor andere apps, om toestemming te vragen voor het volgen van gegevens van gebruikers. Met deze gebruikers kunnen de advertenties verbeterd worden.

Facebook en Instagram gratis

In de melding staat waarom het zo belangrijk is dat deze sociale media jouw data kunnen volgen: Om advertenties voor de gebruiker te personaliseren, om bedrijven te helpen klanten beter te bereiken en… Om Facebook of Instagram gratis te houden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verzamelen data Facebook

Het verzamelen van de data van gebruikers is dus belangrijk voor advertenties en dus voor de opbrengsten van het sociale netwerk, waar ook Whatsapp onder valt. Als je dus geen toestemming geeft om die data te verzamelen, verdient Facebook te weinig aan je. Als te veel gebruikers geen toestemming geven, is de kans reëel dat topman Mark Zuckerberg ooit geld gaat vragen om zijn sociale netwerk te mogen gebruiken.

Privacyschakelaar

Aan de andere kant zet Apple meer in om de privacy van haar gebruikers te beschermen. Daarom moeten appmakers vooraf toestemming vragen om informatie te mogen verzamelen. Dat gebeurt met een zogeheten privacyschakelaar, waar Facebook zich al tijden tegen verzet. Het heeft de schakelaar echter niet tegen kunnen houden.

Facebook beweert dat Apple het kleine bedrijven, die klanten bereiken met gerichte advertenties op het platform, moeilijk maakt. Het sociale netwerk gaat zelfs zo ver dat het Apple beschuldigt van het ‘verwoesten van het vrije internet.’ The Information meldt dat Facebook een rechtszaak aan wil spannen tegen Apple wegens machtsmisbruik.