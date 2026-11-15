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Luisa (30) in Ex-treem gênant: ‘Mijn vriend wilde dat ik mijn 30ste verjaardag verplaatste vanwege voetbal’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week vertelt Luisa (30) over haar dertigste verjaardag. Ze wilde haar verjaardag graag uitgebreid vieren en haar vriend was net zo enthousiast, tot hij ontdekte dat zijn favoriete voetbalclub die avond een belangrijke wedstrijd heeft. “Hij deed serieus alsof ik hem iets verschrikkelijks aandeed door op mijn verjaardag uit eten te willen met mijn familie en vrienden.”



Luisa (30): “Al maanden keek ik uit naar mijn verjaardag, mijn dertigste verjaardag. Ik ben eigenlijk helemaal niet van het vieren van mijn verjaardag, maar je wordt maar één keer 30, toch? Dus besloot ik om een leuk etentje te organiseren. Ik had bij een leuk restaurant gereserveerd en had mijn familie en vrienden uitgenodigd. Ik keek er enorm naar uit.

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Belangrijke voetbalwedstrijd

Ik probeerde mijn vriend, met wie ik op dat moment zo’n twee jaar samen was, er ook een beetje bij te betrekken. Hij stelde voor om me te helpen met het uitzoeken van een taart. De voorbereiding ging goed, tot mijn vriend ontdekte dat zijn favoriete voetbalclub een belangrijke wedstrijd had op mijn verjaardag. Toen veranderde zijn humeur opeens.

Ik zag dat hij baalde, maar hij zei er verder niets van. Tot een week voor mijn verjaardag. Hij vroeg toen ineens of we mijn verjaardagsetentje misschien een dag konden verplaatsen. Toen ik vroeg waarom, vertelde hij mij dat hij die belangrijke voetbalwedstrijd echt niet wilde missen.

Wedstrijd werd maar één keer gespeeld

Het was mijn dertigste verjaardag, het was niet zomaar een willekeurig etentje. En daarnaast had ik het restaurant en de taart al geregeld én had iedereen die avond al vrijgehouden. Ik werd een beetje boos, maar ik snapte hem totaal niet, zei hij. Volgens hem kon ik mijn verjaardag namelijk iedere dag vieren, maar die wedstrijd werd maar één keer gespeeld.

Toen hij voorstelde om alle gasten te appen met de vraag of ze een dag later konden komen, zei ik dat ik dat niet ging doen. Ik merkte dat hij boos werd en hij zei daarop dat ik geen rekening met hem hield.

Bleef maar doorgaan

Ook de dagen daarna bleef hij maar op het onderwerp terugkomen. Op een gegeven moment wilde hij zelfs op zoek gaan naar een ander restaurant, maar dan wel eentje waar een televisie hing. Op die manier kon hij tussendoor ook de wedstrijd volgen.

Hij deed serieus alsof ik hem iets verschrikkelijks aandeed door op mijn verjaardag uit eten te willen met mijn familie en vrienden. Ik had al weken uitgekeken naar mijn verjaardag, waarom deed hij zo? Ik snapte er niets van.

Kiezen

De dag voor mijn verjaardagsetentje vroeg hij mij te kiezen: of ik kon het etentje verplaatsen of hij zou er niet bij zijn. De keuze was voor mij makkelijk: ik vertelde hem dat ik niemand ging afzeggen voor een voetbalwedstrijd.

Tijdens mijn verjaardagsetentje zat ik uiteindelijk alleen met mijn familie en vrienden in het restaurant. Mijn vriend had besloten de wedstrijd bij een vriend te kijken. Natuurlijk vroeg iedereen waar hij was. Ik kon niet anders dan eerlijk zijn, maar was vond ik dat gênant. Uiteindelijk werd het gelukkig alsnog een leuke avond. Ik voelde me enorm verwend door mijn familieleden en vrienden die er wel waren.

Eenmaal thuis zat mijn vriend op de bank te wachten. Hij vroeg direct of ik een leuke verjaardag had gehad. Ik vertelde eerlijk dat ik erg teleurgesteld was in hem en dat ik het jammer vond dat hij er niet bij was. Nog steeds vond hij dat ik overdreef. Hij gaf nog eens aan dat ik zelf voor deze situatie had gekozen. Ik had toch ook het etentje kunnen verplaatsen? Die opmerking brak iets in me.

Hoger op prioriteitenlijst

Ik besloot hem nog diezelfde avond te vertellen dat ik het niet meer zag zitten tussen ons. Ik hoef echt geen vriend die alles voor mij laat vallen, maar op mijn verjaardag had ik wel iets hoger op zijn prioriteitenlijst willen staan.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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