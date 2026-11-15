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Enkele groepen Zwarte Pieten bij eerste intochten Sinterklaas

Bij enkele intochten in het land waren dit weekend groepen zwartgeschminkte pieten aanwezig. Onder meer bij de landelijke intocht in Grave, in Den Bosch en op Urk waren tientallen Zwarte Pieten te zien.

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Zondag was bij de intocht van de Sint in Den Bosch een demonstratie van Defend Den Bosch, waarbij een ANP-verslaggever een twintigtal Zwarte Pieten snoepgoed uit zag delen aan voorbijgangers. Het gemeentelijke programma vond een paar honderd meter verderop plaats.

In een verklaring noemde Defend Den Bosch het „gewoon een gezellig sinterklaasfeest met traditionele Zwarte Pieten. Niet meer en niet minder!” De gemeente Den Bosch laat weten dat er geen incidenten hebben plaatsgevonden en dat de intocht „is verlopen zoals verwacht en gehoopt, met veel blije kinderen”.

Verboden

In Grave liet de gemeente zaterdag zo’n 35 Zwarte Pieten toe op het evenemententerrein van de landelijke intocht, met als voorwaarde dat ze daar de huisregels niet zouden overtreden. Dat is volgens een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk ook niet gebeurd.

Op Urk probeerde een groep van dertig Zwarte Pieten zaterdagmiddag het intochtterrein op te komen, maar zij werden volgens de gemeente tegengehouden. Op Urk was het tijdens de intocht verboden „onherkenbaar” geschminkt te zijn. Ook in de horeca werden deze pieten geweigerd. Volgens de woordvoerder is het in elk geval in één horecagelegenheid niet goed gegaan. Daar waren volgens haar toch zwartgeschminkte pieten binnen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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