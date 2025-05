Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vergeet porselein, geef een poetsdoek: stellen willen praktische huwelijkscadeaus

Huwelijkscadeaus mogen wat praktischer, als het aan de meeste stellen ligt tenminste. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bijna negen op de tien pasgetrouwde of verloofde stellen liever praktische spullen krijgen dan luxe cadeaus.

Een supermarkt in het Verenigd Koninkrijk speelt daar nu slim op in, met een opvallende lijst van huwelijkscadeaus vol… toiletpapier, tandpasta en vuilniszakken.

Nuttige huwelijkscadeaus krijgen de voorkeur

Volgens het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Britse supermarktketen Tesco, zegt 88 procent van de stellen dat praktische cadeaus nuttiger zijn dan vroeger. Ruim 40 procent geeft zelfs aan liever functionele dan feestelijke huwelijkscadeaus te krijgen op hun grote dag. Een belangrijke reden? De hoge kosten van het dagelijks leven. Bijna de helft van de ondervraagden noemt dat als directe aanleiding.

De behoefte aan nuttige cadeaus blijkt ook uit de wensenlijstjes. Fijn porselein of handdoeken? Tussen de 8 en 10 procent zit daar nog maar op te wachten. Veel liever ontvangen stellen bijvoorbeeld een jaar lang gratis boodschappen (18 procent). Ook populaire keuzes: thee, koekjes, schoonmaakspullen en verzorgingsproducten.

„Toiletpapier klinkt misschien niet als het ultieme liefdessymbool”, erkent een woordvoerder van Tesco in gesprek met een Britse krant. „Maar het is wél iets waar je écht wat aan hebt in je eerste jaar samen.”

Geldstress door bruiloft

Heel gek zijn de resultaten niet. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat 63 procent van de stellen stress ervaart door de financiële impact van hun bruiloft. Gemiddeld duurt het een jaar om alle kosten af te betalen.

Voor 82 procent van deze groep zijn praktische huwelijkscadeaus een manier om wat geld terug te winnen. En 93 procent zegt dat een voorraad huishoudelijke basics zou helpen om hun maandlasten te verlagen.

Wel is het onderzoek met een klein korreltje zout te nemen, omdat het is uitgevoerd in opdracht van een supermarktketen. Toch is het handig om te weten als je cadeaustress hebt.

Reacties