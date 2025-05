Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Thuiswerken in stijl: zo overleef je je thuiskantoor

Je zit thuis aan de keukentafel, laptop open, rug gebogen. Halverwege de dag voel je al een steek in je schouder. Herkenbaar? Dan is het tijd om je werkplek serieus te nemen. Een zit-sta bureau is geen luxe, maar een investering in je gezondheid. Zeker voor jonge professionals die lange dagen maken. Maar naast comfort wil je ook een strakke uitstraling. Werken in stijl dus. Hoe pak je dat aan?

We geven je tips.

Slimme keuzes voor een comfortabele werkplek

Je hoeft geen fysio te zijn om te snappen dat acht uur op een stoel niet ideaal is. Een goed bureau maakt verschil. Zit, sta, leun, beweeg. Afwisseling is belangrijk. Combineer dat met een stoel die je rug steunt en je armen goed laat rusten. Een scherm op ooghoogte voorkomt nekklachten. Goed licht helpt ook. Kies waar mogelijk voor daglicht. En als dat niet lukt, is een warme lamp een prima alternatief.

Je voeten verdienen net zoveel aandacht. Een voetensteun doet meer dan je denkt. En basics zoals een fijne muis of een goed geplaatst toetsenbord maken echt verschil. Werk je met twee schermen? Zorg dan dat ze recht voor je staan. Zo voorkom je dat je nek continu hoeft te draaien. Schouders laag, handen ontspannen, en je kunt er weer tegenaan.

Maak je werkplek visueel én mentaal rustiger

Design hoeft niet duur te zijn. Het gaat erom dat je werkplek past bij de rest van je interieur. Een strak bureau, rustige kleuren en geen visuele chaos zorgen voor meer focus. Planten doen altijd goed. Ze maken de ruimte levendiger en zijn een fijne achtergrond tijdens Zoom-calls. Ruim je bureau op. Berg spullen op in lades of manden en laat alleen het noodzakelijke liggen. Zo blijft je hoofd net zo opgeruimd als je tafel.

Voor sfeer kun je denken aan een geurkaars of diffuser. Zet zachte muziek op de achtergrond en je werkdag voelt meteen minder zwaar. Kleine aanpassingen maken het verschil. En het hoeft echt geen designshow te worden. Als jij er graag zit, zit je goed.

Praktische hulpmiddelen om je werkdag beter te maken

Een mooie werkplek is fijn, maar hij moet vooral goed werken. Denk aan meubels die stabiel staan en tegen een stootje kunnen. Geen wiebelende tafels of stoelen die na een week al inzakken. Vergeet ook de akoestiek niet. Een vloerkleed of akoestische panelen maken de ruimte prettiger om in te werken. Ventilatie helpt ook. Frisse lucht houdt je scherp.

Beweeg regelmatig. Elk uur even opstaan helpt al. Gebruik een timer of een app om je daaraan te herinneren. En neem het jezelf niet kwalijk als je even stil zit of voor je uit staart. Dat hoort erbij. Slim werken is beter dan hard werken. Of je nu een aparte werkkamer hebt of werkt tussen de wasmanden, een fijne werkplek maakt verschil. Wie kiest voor een combinatie van ergonomie en strak design, merkt al snel dat thuis

