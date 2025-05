Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Reacties op roep om nieuwe asielmaatregelen Wilders: van ‘goed nieuws’ tot ‘een politieke show’

Grenzen dicht, Nederlanders met een dubbele nationaliteit uitzetten na een gewelds- of zedenmisdrijf en Syrische asielzoekers terug naar Syrië. PVV-leider Geert Wilders kwam gisteren plots met een aantal aanvullende asielmaatregelen. Hoe reageren andere politici hierop?

Wilders hield gisteren een persconferentie, waar hij meer dan een uur sprak. Hij had zijn coalitiegenoten van tevoren niet over de plannen ingelicht. Hij zei daar onder meer dat de PVV de grenzen voor asielzoekers dicht wil en eist dat het kabinet waarvan de partij deel uitmaakt dit hooguit binnen een paar weken regelt. „Anders zijn we weg”, dreigde hij.

Tijdens de coalitieonderhandelingen liet Wilders zijn wens om een asielstop in te voeren nog los. In het hoofdlijnenakkoord met VVD, NSC en BBB werd overeenstemming bereikt over wat „het strengste asielbeleid ooit” werd genoemd. Die afspraken wil hij nu openbreken.

De PVV-leider kwam met tien voorstellen voor een strenger asielbeleid. Een deel stond ook in het partijprogramma, zoals het terugsturen van Syrische asielzoekers en het uitzetten van vreemdelingen en Nederlanders met een dubbele nationaliteit die een misdaad begaan. Verder wil Wilders onder meer dat er geen nieuwe asielzoekerscentra komen.

Caroline van der Plas en Mona Keijzer na uitspraken Wilders

De leiders van de vier coalitiepartijen gaan praten over de voorstellen van Wilders. „Iedereen staat daar open voor”, zei Caroline van der Plas (BBB) na het coalitieoverleg vanochtend. De partijen zijn het erover eens dat het gesprek daarover snel moet plaatsvinden, aldus de BBB-leider. Het is onduidelijk of het dan om formele onderhandelingen gaat. Van der Plas is niet bang voor een val van het kabinet, zei ze. Het coalitieoverleg verliep volgens haar rustig en zonder ruzie.

Haar partijgenoot, vicepremier Mona Keijzer (BBB), twijfelde aan de manier waarop Wilders de nieuwe asielplannen presenteerde. Wel zei de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het televisieprogramma Goedenavond Nederland van WNL dat ze de essentie van de plannen wel snapt, en het ongeduld dat hij daarbij heeft.

„Er moet iets gebeuren. Als het zo doorgaat, komen er dit jaar weer 130.000 mensen bij in Nederland”, aldus BBB-minister Keijzer. „Al die mensen moeten ook een plek vinden. 80 procent blijft en dan komt de familie hier ook heen, daar heb ik geen huizen voor.”

VVD: kabinet had verder kunnen zijn

VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski stelt dat het het kabinet al veel verder kunnen zijn met de invoering van een veel strenger asielbeleid, als PVV-asielminister Marjolein Faber „had geleverd op de structurele oplossingen die we al hebben afgesproken”.

„De VVD staat altijd open voor haalbare voorstellen die leiden tot meer grip op migratie. Maar wij accepteren het niet als de uitvoering van onze afspraken nog meer vertraging oploopt.”

Zo werkt het niet, vindt Van Vroonhoven

NSC-leider Nicolien van Vroonhoven zei voorafgaand aan het overleg wel te willen praten, maar niets te voelen voor het openbreken van het hoofdlijnenakkoord. Je kunt het niet nog een keer zo makkelijk doen, zei de politica. „Dat hoofdlijnenakkoord was een heel uitgebalanceerd stuk. Daar kun je niet zomaar weer over gaan onderhandelen.”

Van Vroonhoven zegt dat ze ook veel van de maatregelen die Wilders nu wil, al eerder heeft zien langskomen. „Hij kan elke keer weer maatregelen gaan opwarmen, maar zo werkt het niet.” Faber heeft volgens haar nog veel maatregelen op de plank liggen. „Ga daarmee aan de slag.”

Eerdmans vindt het ‘goed nieuws’

„Wilders zet hoog in nu. We kennen hem als een sluwe vos, maar hij weet ook dat er onderhandeld moet worden”, reageerde Joost Eerdmans (JA21) in WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1. „Uit die onderhandelingen zal ongetwijfeld iets uitkomen, dus dat is goed nieuws voor de rechtse kiezer.”

Hij denkt niet dat er een kabinetscrisis aankomt. „De coalitiepartijen hebben vanmiddag ook meegeluisterd. Ik vind dat ze heel matig hebben gereageerd en ik geloof dan ook niet dat er een kabinetscrisis uit zal komen.” Wel deelde hij een sneer uit aan de (toch al fel bekritiseerde) Faber. „Als je dan met zo’n nieuw plan komt, dan heb je wel een minister nodig die dat goed en verstandig kan uitvoeren.”

Oppositiepartijen keihard

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn niet onder de indruk van de asielvoorstellen van Wilders. „Wie houdt Wilders voor de gek? Hij weet dat zijn asielvoorstellen onhaalbaar zijn”, stelt Kamerlid Kati Piri van GroenLinks-PvdA op X. „Dus is de vraag: is dit een afleidingsmanoeuvre om gebroken beloften te verbloemen of is hij uit op de val van het kabinet Wilders-Yesilgöz?”

D66-leider Rob Jetten noemt de persconferentie van Wilders een „politieke show” waar Nederland niets mee opschiet. Hij noemt Wilders een kat in het nauw. Hij wijst erop dat Wilders’ „eigen minister” Faber verantwoordelijk is voor het asielbeleid waar de PVV-voorman zo ontevreden over is. „Wilders heeft sprookjes verkocht over migratie en nu doet hij net of het aan iemand anders ligt. De oplossingen voor migratieproblemen liggen klaar, maar er ontbreekt politieke moed om échte doorbraken te realiseren.”

‘Wat een gehuil’

„Wilders zaait verdeeldheid in de coalitie en zijn eigen minister faalt opzichtig in het bestuur”, reageert ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. „Alleen maar ophef. Al een jaar aan het werk en nog geen wet door de Kamer. Wie de macht wil, moet ook de verantwoordelijkheid nemen – en daar is weer eens bar weinig van te merken.”

DENK-voorman Stephan van Baarle noemt de persconferentie van Wilders walgelijk en diens voorstellen „een kanonnade aan onrechtsstatelijke en discriminerende drek”. Ook hekelt hij de hetze die de PVV-leider voert tegen het geloof van meer dan een miljoen Nederlandse moslims. „Stop met het normaliseren hiervan”, roept hij de andere coalitiepartijen op.

„Wat een gehuil”, vindt SP-leider Jimmy Dijk. „Je hebt zelf dit kabinet gevormd en je hebt zelf deze faalminister op migratie gezet. Je hebt niets, noppes, nada voor elkaar gekregen. Niet op migratie, niet voor de zorg, niets voor huurders, niks voor mensen. Dit is weer voor de bühne. Niks mee opgelost.”

SGP-Kamerlid Diederik van Dijk vindt een strenger migratiebeleid wel een grote noodzaak. „Daarbij moet wel altijd oog blijven voor vluchtelingen”. Ook wil hij dat de coalitie met houdbare en effectieve voorstellen komt. Zodra die voorliggen, staat de SGP klaar om deze op inhoud te beoordelen.”

Reacties