Zo herken je gezond tandvlees

We zijn vaak bezig met onze tanden, of ze bijvoorbeeld wel wit of recht genoeg zijn. Maar je tandvlees krijgt meestal pas aandacht als er iets misgaat, bijvoorbeeld als er sprake is van bloed, pijn of een zwelling. Zonde, want gezond tandvlees is om meerdere redenen heel belangrijk. Maar hoe herken je of jouw tandvlees in goede conditie is?

Volgende week donderdag is het de Dag van het Tandvlees, een internationale dag om het bewustzijn rond gezond tandvlees te vergroten. De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) en Oral-B hebben in het kader hiervan een campagne opgezet.

Onlangs schreef Metro nog over tandartsen die de noodklok luidden als het om tandgezondheid bij kinderen gaat. Uit onderzoek van Haleon en het Ivoren Kruis blijkt dat één op de vijf Nederlanders hun tanden minder dan dagelijks poetst.

Gezond tandvlees moet roze van kleur zijn. Ongezond tandvlees is rood, slap of opgezwollen, maar dat komt niet altijd voor. Soms veroorzaakt de ontsteking alleen een slechte adem. Daarbij bloedt gezond tandvlees niet tijdens het poetsen of flossen.

Ontstoken tandvlees kan worden voorkomend door goed te poetsen, dagelijks te reinigen met bijvoorbeeld tandenstokers, flosdraad of ragers en regelmatig naar de tandarts of mondhygiëniste te gaan.

Niet goed voor de algemene gezondheid

Wordt ontstoken tandvlees niet behandeld? Dan kan het uitbreiden tot in het kaakbot en leiden tot terugtrekkend tandvlees, een slechte adem, losstaande tanden en uiteindelijk zelfs verlies van tanden.

Ontstoken tandvlees is ook niet goed voor de algemene gezondheid. Er zijn verbanden tussen de mondgezondheid en algemene gezondheid, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en zwangerschapscomplicaties. Ook schreef Metro onlangs dat je mond mogelijk kan voorspellen of je dementie krijgt.

🦷 Veel Nederlanders hebben tandpijn Ongeveer een op de zeven mensen die twee keer per dag poetsen, kampt met kiespijn. Zo’n vijfde heeft weleens bloedend tandvlees. Wel helpt goed tandenpoetsen: mensen die dit twee keer per dag doen, hebben minder vaak klachten dan mensen die dit niet doen. Dat heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) uitgezocht met een enquête onder 9500 mensen.

Ontstoken tandvlees is in een vroeg stadium nog goed te behandelen. Na een behandeling bij een tandarts of mondhygiënist, kan het tandvlees weer roze en krachtig worden.

