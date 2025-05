Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Middeninkomens houden meer geld over dan vier jaar geleden, ondanks stijgende vaste lasten

Verdien je een middeninkomen? Dan heb je geluk, want ondanks de stijgende prijzen van vrijwel álles de afgelopen jaren, hielden huishoudens met een middeninkomen in 2023 meer geld over dan vier jaar geleden.

Hogere lonen en maatregelen van de overheid speelden daarbij een belangrijke rol, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Toch is het beeld niet voor iedereen gelijk, want de verschillen tussen huishoudens blijven groot.

Stijgende vaste lasten, maar besteedbaar inkomen groeit harder

In vier jaar tijd stegen de vaste lasten, denk aan huur of hypotheek, energie, eten, kleding en abonnementen, van gemiddeld 21.000 naar ruim 23.000 euro. Vooral de boodschappen en energierekening werden flink duurder. De woonlasten bleven daarentegen redelijk stabiel.

Tegelijkertijd groeide het gemiddeld besteedbaar inkomen met 10.000 euro naar 55.000 euro. Dat is het bedrag dat mensen overhouden om van te leven, na belastingen en premies. Die stijging kwam vooral door hogere lonen.

Per saldo hielden mensen met een middeninkomen, tussen de 21.000 en 70.000 euro per jaar, dus meer over dan voorheen.

Overheidsmaatregelen hielpen tijdens energiecrisis

Volgens het CPB waren de kabinetsmaatregelen tijdens de energiecrisis in 2022 en 2023 effectief. Denk aan de eenmalige tegemoetkoming van 380 euro en het prijsplafond voor energie. Die maatregelen boden veel huishoudens lucht in de portemonnee.

Of die positieve lijn doorzet, is nog onzeker. In 2024 zijn veel van die compensaties weggevallen. Het CPB kan hier nog geen uitspraken over doen, omdat het bureau nog geen cijfers over vorig jaar heeft.

Huiseigenaar profiteert meer dan huurder

Niet elk huishouden merkte hetzelfde. Vooral tussen huurders en woningbezitters zijn de verschillen duidelijk. Huurders geven gemiddeld bijna 57 procent van hun inkomen uit aan vaste lasten, terwijl huiseigenaren op 42 procent zitten. Dat komt deels doordat eigenwoningbezitters vaak meer verdienen en omdat huiseigenaren vermogen opbouwen door af te lossen.

Vooral oudere huiseigenaren profiteren hiervan. Zij hebben vaak hun hypotheek grotendeels afgelost, en dus relatief lage woonlasten. Dat is bij gepensioneerde huurders wel anders, want zij moeten maandelijks een vast bedrag blijven uitgeven aan de huur.

