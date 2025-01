Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trouwen? Stel dan eerst deze vragen aan elkaar, tipt relatie-onderzoeker

Overwegen jij en jouw partner om te trouwen of samen bepaalde zaken vast te leggen? Dat zijn mijlpalen, maar ook momenten waarop je sommige zaken met elkaar moet bespreken. Volgens deze relatie-onderzoeker zou je als koppel in dit soort levensfases elkaar een aantal belangrijke vragen moeten stellen.

Wellicht heb je iemand ontmoet, of deel je al een poos je leven met iemand waarmee je de liefde wilt bezegelen met een huwelijk of samenlevingscontract. Prachtig, maar als je trouwt, houd je niet meteen rekening met grote levensgebeurtenissen of veranderingen die tijdens jullie huwelijk plaats kunnen vinden. Een huis kopen, kinderen, juridische kwesties of wellicht een scheiding? De meeste relaties breken na 7 à 8 jaar en tegenwoordig neemt het aantal ‘grijze scheidingen’ toe.

Relatie-onderzoeker over akkoord als partners

Relatie-onderzoeker Tyler Jamison is universitair hoofddocent menselijke ontwikkeling en gezinsstudies en benadrukt tegen Psychology Today dat je als koppel soms ook een aantal vragen aan elkaar moet stellen, als je overweegt officieel je aan elkaar te verbinden. Het gaat volgens haar om een akkoord of deal die je daarover samen durft te maken.

3 vragen om te stellen voordat je gaat trouwen

Welke vragen dat zijn? Jamison somt ze op:

1. Wat is jullie persoonlijke relatie met geld en hoe zal dat uitpakken als de financiën worden gedeeld?

Het kan zijn dat jij en je partner anders over geld denken, dat gebeurt namelijk vaker. Er zijn immers verschillende geld-typen. We voeren makkelijker gesprekken met iemand over inkomen en schulden ter voorbereiding op een relatie, maar hoe jullie over geld denken, kan onuitgesproken blijven. Het is volgens de relatie-onderzoeker van cruciaal belang dat koppels duidelijk zijn over hun financiële verwachtingen en een plan ontwikkelen om over geld te praten, vooral als ze van plan zijn de financiën te delen.

2. Wat krijg je van elkaar? En wat heb je van iemand anders nodig?

Tegenwoordig verwachten veel koppels dat hun partner in alles hun beste vriend, minnaar en teamgenoot is. „Dat is voor één persoon een overweldigende taak”, aldus Jamison. Het is gezonder om te erkennen wat je partner te bieden heeft en waar je elders steun kunt zoeken voor wat hij of zij niet kan. Jouw partner kan bijvoorbeeld goed luisteren, maar voor dieperliggende problemen kan een therapeut nodig zijn.

Door hardop vast te stellen wat je redelijkerwijs van elkaar kunt verwachten, kun je ook jouw sociale netwerk uitbreiden om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften in de loop van jouw leven.

3. Hoe denken jullie over gezondheid en ouder worden?

Jamison haalt een onderzoek naar het datingleven van oudere volwassenen aan. De deelnemende zestigplussers zijn daarin heel duidelijk over de deals die ze wel of niet willen maken, vooral als het om mantelzorg gaat. Veel vrouwen, die al voor een partner in een afnemende gezondheid hebben gezorgd, willen dit niet nog een keer doen, blijkt uit het onderzoek.

Dat laat volgens Jamison zien dat vragen over gezondheid, ziekte en ouder worden belangrijk zijn als je zaken met elkaar vastlegt. Wat verwacht je van je partner als gezondheidsproblemen zich voordoen? Zullen jullie allebei prioriteit geven aan een gezonde levensstijl om je kansen op goed ouder worden te vergroten? Hoe wil je omgaan met mantelzorg als je partner door ziekte of leeftijd meer ondersteuning nodig heeft?

Dit lijkt misschien een ver-van-je-bed-show als je nog een jong en verliefd koppel bent, maar het zijn cruciale gesprekken voor degenen die een levenslange verbintenis plannen. „Het voeren van een openhartig gesprek over mantelzorg maakt daarnaast ook de weg vrij voor het bespreken van wat elke partner verwacht als zijn ouders of andere dierbaren zorg of ondersteuning nodig hebben naarmate ze ouder worden.”

Waar teken je voor als je gaat trouwen?

Volgens de relatie-onderzoeker is het belangrijk om transparant te zijn over wat je wil of waar je denkt voor te tekenen als je gaat trouwen of andere zaken vastlegt. „Zodat we ofwel dezelfde kant op kunnen gaan met onze partners, ofwel de bladzijde om kunnen slaan en iemand kunnen zoeken die wel past.”

