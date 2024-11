Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een feestje na het tekenen van de scheidingspapieren: een ‘divorce party’ is populair, maar ook omstreden

Een scheiding is voor veel mensen een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Traditioneel gezien wordt een scheiding vaak in stilte verwerkt, maar het komt steeds vaker voor dat mensen vieren dat de scheidingspapieren rond zijn, door middel van een ‘divorce party’. De divorce party, overgewaaid vanuit Amerika, heeft ook in Nederland voet aan de grond gekregen, maar is omstreden.

Scheidingen komen veelvuldig voor. De meeste koppels gaan na zeven of acht jaar uit elkaar. Een ‘divorce party’, oftewel een scheidingsfeest, is een relatief nieuwe trend, waarbij iemand het einde van zijn of haar huwelijk viert, vaak met vrienden of familie. Het idee is om het afsluiten van de scheiding, wat toch een belangrijke en emotioneel belanden levensgebeurtenis is, te vieren. In plaats van de nadruk te leggen op het verlies en het verdriet, wordt het nieuwe begin juist gevierd. Het doel is om los te laten, maar ook om steun te krijgen van vrienden en familie en weer verder te gaan met het leven.

Waar komt de divorce party vandaan?

De oorsprong van het echtscheidingsfeest ligt in de Verenigde Staten. Sindsdien heeft het concept zich verspreid naar andere werelddelen, waaronder Europa. Wat begon als een informele bijeenkomst tussen vrienden, is uitgegroeid tot een fenomeen. Feestjes, met alles erop en eraan, soms zelfs met thema’s, hapjes of rituelen.

In Nederland is de ‘divorce party’ relatief nieuw, maar het wint aan populariteit, wat blijkt uit het groeiende aantal bedrijven en partyplanners dat zich specialiseert in divorce parties. Deze bedrijven hebben vaak al ervaring met het organiseren van andere themafeesten. Dit past bij de trend van taboes doorbreken, wat je bijvoorbeeld ook ziet bij mentale gezondheid. Ondernemers spelen daarop in door diensten aan te bieden om dit te helpen organiseren.

Basma Weddings denkt een nieuwe markt aan te boren met ‘scheidingsfeestjes’. Dit bedrijf organiseert bruiloften en bedrijfsevenementen, maar denkt dat ze een nieuwe doelgroep kunnen bereiken met dit feest. „We hebben het nog niet eerder georganiseerd, maar bieden het sinds kort wel aan. We denken dat dit in Nederland ook plaats zou kunnen vinden”, vertelt eigenaar Wadei Larroussi. Is het niet heel wrang, om zo’n verdrietige en beladen gebeurtenis te vieren? Laurroussi begrijpt de bezwaren wel. „Scheiden is ook een heel verdrietige gebeurtenis, maar wij zien ook in dat mensen heel blij kunnen zijn als het achter de rug is.”

Waarom is de divorce party zo populair?

De opkomst van de divorce party is te danken aan een breder cultureel besef dat het belangrijk is om alle aspecten van het leven te erkennen. Niet alleen de hoogtepunten, zoals de geboorte van een kind, trouwerij, een huwelijksjubileum of een nieuwe baan, maar ook juist het verlies en de herstelfase na een relatie.

Wat eerst als taboe werd gezien, is nu een manier om op een positieve manier om te gaan met een pijnlijk proces. Dat past bij een bredere maatschappelijke trend, van open zijn over emoties en uitdagingen, van psychische gezondheid tot moeilijke levensgebeurtenissen, zoals een ziekte en de dood.

Verdriet en blijdschap naast elkaar

Hoe een divorce party vorm wordt gegeven, is heel verschillend. Sommige mensen kiezen voor een kleine en intieme bijeenkomst met vrienden, terwijl anderen er juist voor kiezen om flink uit te pakken met een themafeest. Net als bij een bruiloft, zijn taarten en hapjes vaak onderdeel van het feest. Er zijn zelfs rituelen, zoals het verscheuren van trouwpapieren of het vertellen van anekdotes of grappige, memorabele momenten uit het huwelijk.

Maar het kan ook kleinschalig. Roxanne (37) zette een punt achter haar huwelijk en gaat binnenkort een glaasje champagne drinken met haar ex, als de scheidingspapieren rond zijn. „Het was moeilijk om uit elkaar te gaan, maar uiteindelijk wel het beste. Ik heb een goede band met mijn schoonfamilie en met mijn ex heb ik ook goed contact.” Verdriet en blijdschap bestaan zo naast elkaar. Roxanne kijkt dan ook niet vreemd op van het fenomeen ‘divorce party’.

Kritiek op de divorce party

Toch moeten mensen veelal wennen aan het idee dat zo’n verdrietige gebeurtenis ‘gevierd’ wordt. Critici beschouwen het vieren van een echtscheiding als respectloos, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Voor zowel de partner als de kinderen kan het heel pijnlijk zijn als het einde van een huwelijk op feestelijke manier weggezet wordt.

Critici zien het ook als ongepaste manier om om te gaan met een ingrijpende gebeurtenis. Een ander kritiekpunt is dat de impact van een scheiding wordt gebagatelliseerd. Een scheiding is namelijk een ingrijpend proces, dat verdriet en verandering met zich meebrengt.

Commercialisering van de scheiding

Kritiek is er ook op de commercialisering van dit gevoelige thema. Bedrijven en evenementenplanners verdienen veel geld aan wat in feite een moeilijke levensgebeurtenis is. Zo biedt de online marktplaats Etsy, die bekend staat om het aanbieden van handgemaakte vintage producten, nu ook allerlei cadeaus aan om de echtscheiding te vieren. Bijvoorbeeld een kaarsje met het opschrift ‘Smells like life without a narcissist’ of een bingokaart met activiteiten die je kunt ondernemen, zoals het downloaden van een datingapp of het zetten van een tattoo om deze gebeurtenis letterlijk te markeren.

Het lijkt erop dat we in Nederland nog moeten wennen aan een ‘scheidingsfeest’. „Een divorce party is – hoe goedbedoeld ook, misselijkmakend”, schreef Telegraaf-columnist Esther Zitvast bijvoorbeeld. „Ga wijnen met je vriendinnen, vier jezelf en je vrouwelijkheid en het hele gebeuren eromheen. Maar noem het nooit een ‘feest omdat je gescheiden bent’. (..) Het is compleet respectloos naar een ieder die bij je huwelijk van toen betrokken was. En boven alles naar je kinderen toe.”

Vorige Volgende

Reacties