Zit je relatie in een dip? Therapeut Joey geeft 10 tips om uit de sleur te komen

Zit je relatie in een dip, een diep dal en/of is de sleur in jullie relatie geslopen? Geen zorgen! Tijd om daar in 2025 wat aan doen en dat kan prima. Dat vindt relatietherapeut Joey Steur in ieder geval. Hoe kan het ook anders, want op donderdag 16 januari verschijnt haar boek Uit je liefdesdip. Speciaal voor Metro zet zij daarom tien tips ‘om elkaar dit jaar opnieuw te ontdekken’ op een rij.

De start van dit nieuwe jaar is volgens Joey Steur het perfecte moment om je relatie nieuw leven in te blazen. Dat is weer eens wat anders dan een goed voornemen als Dry January of meer sporten, zullen we maar zeggen. Tenzij je het hebt over sporten tussen de lakens.

‘Sleur in je relatie is heel normaal’

Steur is relatietherapeut in Amsterdam-Noord en oprichter van Praktijk De Liefde. Het motto van haar boek Uit je liefdesdip, al zegt die titel natuurlijk al veel: „Het is heel normaal om binnen een liefdesrelatie momenten te ervaren waarin de sleur en vanzelfsprekendheden de overhand nemen en de verbinding en intimiteit ver te zoeken zijn. Hoe wakker je op deze momenten het vuur in de relatie opnieuw aan?”

Het boek van de therapeut staat vol tips en op verzoek van Metro geeft Joey Steur er tien. Ze zegt: „Vaak raken we elkaar een beetje kwijt in de drukte van alledag. Maar met kleine, bewuste acties kun je die liefde weer laten opbloeien.”

10 tips om het vuur weer in je relatie te krijgen

Joey Steur: „Verras je partner met een speciale activiteit die jullie normaal niet doen. Denk aan een avondwandeling, een culinaire workshop of een spontane roadtrip. Door te breken met de routine ontstaat er ruimte voor avontuur en frisse energie. Laat je partner niets weten en plan alles zelf – de voorpret is net zo leuk! Het hoeft niet groot of duur te zijn: een zelfgemaakte picknick kan net zo magisch voelen. Het belangrijkste is dat je laat zien dat je moeite doet om het bijzonder te maken.”

2. Inchecken met hoofd, hart en lichaam

„Creëer de wekelijkse gewoonte om bewust bij elkaar in te checken. Kies een rustig moment en stel elkaar een paar simpele vragen: wat heb je deze week meegemaakt, wat je wil delen? Hoe voel je je echt? Wat ervaar je in je lichaam, voel je je ontspannen? Dit opent de deur naar echte gesprekken en helpt je beter te begrijpen wat er speelt bij je partner. Je hoeft geen oplossingen te zoeken, alleen luisteren is genoeg. Het incheck-moment voelt misschien onwennig in het begin, maar al snel zal het een onmisbaar ritueel worden dat jullie in je relatie dichter bij elkaar brengt.”

Door een gezamenlijke droom na te streven, voel je je meer als team en minder als losse individuen.

3. Denk terug aan jullie eerste ontmoeting

„Denk samen terug aan de eerste keer dat jullie elkaar ontmoetten. Wat trok je toen aan in je partner? Wat maakte die eerste periode zo bijzonder? Haal herinneringen op, bekijk oude foto’s of lees berichten uit die tijd terug. Door terug te gaan naar het begin voel je opnieuw de vonk van toen. Herinner je waarom je ooit voor elkaar koos en wat jullie sindsdien (voor relatie) hebben opgebouwd. Dit helpt om te waarderen waar jullie nu staan en biedt inspiratie voor de toekomst.”

4. Creëer een gezamenlijke droom

„Een nieuw jaar is hét moment om samen te dromen. Wat willen jullie bereiken, samen en individueel? Maak een lijstje of een vision board met grote en kleine doelen, zoals een mooie reis of simpelweg meer tijd maken voor elkaar. Deel je verlangens en werk samen toe naar iets waar jullie enthousiast van worden. Door een gezamenlijke droom na te streven, voel je je meer als team en minder als losse individuen. Dit geeft richting, motivatie en versterkt de band, omdat jullie werken aan je relatie en een gedeelde toekomst.”

5. Leer samen iets nieuws

„Door samen iets nieuws te leren, breng je frisse energie in je relatie. Kies iets wat jullie allebei nieuwsgierig maakt: bijvoorbeeld een salsales, een nieuwe sport of een taalcursus. Samen leren zorgt voor plezier, uitdagingen en teamwork. Het versterkt niet alleen je band, maar geeft ook nieuwe gesprekken en inzichten. Je ontdekt elkaar op een andere manier en je ziet hoe je partner omgaat met iets onbekends. Door samen te groeien, groeit ook je relatie. Geniet van de ‘reis’ die jullie op deze manier samen maken.”

Nog 5 tips voor als je relatie in een dip is beland

6. Schrijf een brief aan elkaar

„Schrijf een brief waarin je je partner vertelt wat je waardeert, wat je hoopt voor de toekomst en wat je zelf wilt bijdragen aan jullie relatie. Dit is een intieme manier om gevoelens te delen die je niet altijd uitspreekt. Lees de brieven hardop aan elkaar voor. Awkward? Misschien wel, maar dit voorleesmoment kan ontroerend en verbindend zijn. Het schrijven dwingt je om stil te staan bij wat je écht voelt, terwijl het ontvangen van zo’n brief je een diep gevoel van waardering geeft. Zo’n klein gebaar heeft vaak een grote impact.”

7. Rituelen voor verbinding in de relatie

„Kleine rituelen geven structuur en betekenis aan jullie relatie. Denk aan een ochtendkus, samen koffie drinken of elke avond de dag afsluiten met een knuffel. Deze gewoontes zorgen voor voorspelbare momenten van verbinding. Ze laten zien: ik kies bewust voor jou, elke dag weer. Kies iets dat bij jullie past en maak het eigen. Zelfs een dagelijks telefoontje om te vragen hoe het écht gaat, als jullie niet samenwonen, kan al een verschil maken. Het zijn de kleine, terugkerende momenten die jullie liefde versterken.”

Vaak gaat een conflict niet over het onderwerp zelf, maar over diepere emoties die niet benoemd worden.

8. Elkaar fysiek opnieuw ontdekken

„Herontdek elkaar fysiek door lichamelijke intimiteit. Hierbij draait het niet om seks, maar om aanraking en aanwezigheid. Raak zachtjes verschillende delen van elkaars lichaam aan, bijvoorbeeld armen, benen, handen of hoofd. Focus op hoe de aanraking voelt en ontdek wat prettig is. Dit verlaagt stress en verhoogt intimiteit, omdat jullie elkaar op een nieuwe manier leren kennen.

Lichamelijke intimiteit brengt jullie in het moment en helpt om verwachtingen los te laten. Het kan een veilige en ontspannen manier zijn om elkaar fysiek opnieuw te ontmoeten, zonder prestatiedruk. Belangrijk: vindt één van jullie iets niet prettig? Geef dit aan (spreek vooraf een stopwoord af) en stop direct. Bespreek daarna rustig wat er precies gebeurde en of er iets is wat je kunt doen om je partner te helpen zich weer veilig en comfortabel te voelen.”

9. Zet conflicten in een nieuw licht

„Zie conflicten niet als een probleem, maar als een kans om elkaar beter te leren kennen. Denk samen terug aan een recente ruzie en praat erover zonder te oordelen. Vraag elkaar: ‘Wat was jouw werkelijkheid? Wat was je aandeel en wat had je van mij nodig?’ Vaak gaat een conflict niet over het onderwerp zelf, maar over diepere emoties die niet benoemd worden. Door die te onderzoeken, begrijp je elkaar beter en kun je samen groeien. Hiervoor moet je je kwetsbaar opstellen, maar de beloning is een sterkere verbinding. Zie het als een kans om jullie relatie te verdiepen in plaats van als een bedreiging.”

10. Maak tijd voor speelsheid

„Maak tijd en ruimte voor plezier in je relatie. Lach samen, speel een spel, dans in de woonkamer of probeer iets geks, stap uit jullie comfortzone. Speelsheid verlaagt de spanning en brengt lichtheid, zelfs in moeilijke tijden. Deze momenten van spontaniteit en humor zorgen voor lucht in je relatie en maken jullie band sterker. Speelsheid is niet alleen leuk, maar ook essentieel om samen gelukkig te zijn. Het herinnert je eraan waarom je partner ook je beste vriend of vriendin is.”

