Goedverdienende millennials stellen dromen uit: ‘Twee keer ruim modaal, maar houden weinig over’

Veel millennials hebben, ondanks een relatief hoog inkomen en/of aanzienlijk vermogen, niet de financiële ruimte die ze zouden willen hebben. Drie op de tien uit deze generatie zien het stichten van een gezin als een financieel risico, dat geldt vooral voor jongere millennials. De 32-jarige Nick is daar een goed voorbeeld van: hij en zijn vriendin verdienen goed, maar houden aan het eind van de maand verrassend weinig over. En dat terwijl zij geen extravagante levensstijl leiden.

Dat een deel van millennials qua financiën gebakken lijkt te zitten, maar toch stress ervaart rond geld, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder mensen uit die generatie met een bovengemiddeld inkomen en/of een groot vermogen. Deze mensen verdienen minimaal 3500 euro netto per maand (alleenstaand) of 5500 euro netto per maand (met partner) en/of hebben een vrij besteedbaar vermogen van 100.000 euro (huishouden).

‘Houden weinig over, ondanks royaal salaris’

Goedverdienende millennials beoordelen hun financiële situatie gemiddeld met een 7,7. 56 procent van hen heeft vertrouwen in hun financiële mogelijkheden, maar zo’n gunstige financiële situatie betekent niet altijd dat belangrijke keuzes zonder zorgen kunnen worden gemaakt. Zo gooien hoge vaste lasten, de krappe markt voor huur- en koopwoningen en stijgende kosten voor levensonderhoud roet in het eten. Deze goedverdienende groep voelt zich beperkt in het stichten van een gezin of het maken van een verre reis.

Nick (32) maakt deel uit van de groep millennials die goed verdient. Hij ervaart de financiële druk echter dagelijks, ondanks het feit dat ook zijn vriendin ‘flink boven modaal’ verdient. „We houden aan het einde van de maand verrassend weinig over”, vertelt hij. „De stijgende kosten en ons uitgavenpatroon maken bijvoorbeeld sparen moeilijker dan verwacht, terwijl we niet extravagant leven. Het voelt alsof we meer op de centen moeten letten dan mensen met vergelijkbare banen tien jaar geleden.”

Bobby Le Febre, Adviseur Preferred Banking bij ABN AMRO, noemt een reden voor die beperkte financiële situatie: „Als je op jonge leeftijd al bovengemiddeld verdient, kan het lastig zijn om je financiële mogelijkheden volledig te overzien. Zeker in een levensfase waarin het sociale leven veel aandacht vraagt is dat lastig. Maar deze groep kan juist meer uit hun situatie halen door met een frisse blik naar hun financiële mogelijkheden te kijken.”

Geen ruimte om te beleggen

27 procent van de millennials met een ruim salaris geeft aan dat ze niet genoeg financiële ruimte hebben om kansen op het gebied van geld te benutten. Zo is beleggen zonder zorgen over de financiële risico’s voor velen niet mogelijk. Sparen of (een groter) pensioen opbouwen wordt daardoor lastiger.

Voor 30 procent zijn de vaste lasten het grootste struikelblok, die zorgen ervoor dat een flink deel van hun inkomsten verdampt. 36 procent geeft aan dat ze onvoldoende middelen hebben om alles te doen wat ze zouden willen.

