Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vind je Dry January te fanatiek? Je kunt ook kiezen voor de mildere Damp January

We zwaaien vanavond 2024 uit en beginnen morgen aan 2025. Voor sommigen betekent dat ook dat Dry January begint, oftewel een alcoholvrije januari. Maar vind jij dat net iets te fanatiek? Dan is er ook nog een Damp January waar je voor kunt kiezen.

Vanavond ‘mogen’ we met een oliebol, glas champagne en een sterretje het afgelopen jaar afsluiten, al belooft het een stormachtige oudejaarsavond te worden. Maar wellicht begin jij morgen met een alcoholvrije maand? Voor Dry January is de afgelopen jaren namelijk steeds meer animo. We drinken overigens het meest tussen de 16 tot 26 jaar en vanaf 50 jaar richting het pensioen, blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut.

Naast Dry January bestaat ook Damp January

Maar voor sommigen is Dry January net iets te ambitieus. Dan kun je er ook kiezen voor het mildere zusje van Dry January: Damp January. Net als bij Dry January krijg je bij Damp January de gelegenheid om te reflecteren op jouw eigen alcoholgebruik.

Psychiater Dr. Akhil Anand, van het Cleveland Clinic’s Drug and Recovery Center, legt aan Fortune uit dat iedere vorm van vermindering van alcoholconsumptie goed is. Hij voegt daaraan toe dat veel mensen, die moeite doen om alcohol te beperken of ermee te stoppen, ontdekken dat ze alcohol niet nodig hebben om van het leven te genieten, terwijl ze dat eerder wel dachten.

Zelf de regels bepalen omtrent alcohol

Bij Damp January stel jij zelf de regels op over jouw alcoholconsumptie voor de komende 31 dagen. Bijvoorbeeld: ‘Ik drink niet meer dan X aantal glazen alcohol per week’ of ‘Ik drink twee weken geen alcohol’ deze maand. Maar je kunt er ook voor kiezen om alleen alcohol te consumeren onder een bepaald percentage. Of je laat in januari de bedrijfsborrels en feestjes aan je voorbij gaan, maar mag af en toe wel een glas wijn bij het eten nuttigen.

Het is een persoonlijke keuze op welke manier jij jouw alcoholgebruik tempert en jouw gezondheid voorop zet.

Risico’s en gezondheidsvoordelen

Veelvuldig alcoholgebruik, zoals binge drinken, heeft lange termijngevolgen voor de gezondheid. Voor vrouwen betekent dat dat je vier alcoholische eenheden per twee uur drinkt, voor jongens is dat vijf. Een alcoholische eenheid kun je vergelijken met een glas bier. Binge drinken vergroot het risico op alcoholmisbruik of verslaving, maar ook op hart- en vaatproblemen, verschillende kankervormen, geheugen problemen en mentale en sociale problematiek.

Met mate drinken is een stuk beter voor de gezondheid. Maar één of twee glazen alcohol per dag kunnen al leiden tot gezondheidsproblemen, bleek uit de podcast Bezopen van journalist Elles en haar dochters. Daarin vertelt Yvo Kortmann, maag-darm-leverarts, dat alcohol niet normaal is. Vooral de alvleesklier en lever krijgen klappen te verduren door alcohol. Maar er is ook een link tussen alcohol en dementie en dus sommige kankersoorten.

Uit onderzoek blijkt dat voor matige tot zware drinkers die een maand lang geen alcohol dronken, gezondheidsvoordelen op de langere termijn volgden, zoals verbeterde insulineresistentie, gewicht, bloeddruk en ‘een afname van de circulerende concentraties van kankergerelateerde groeifactoren’. Ook verbeterde volgens de deelnemers hun algehele welzijn, slaap en gemoedstoestand.

Drink ik te veel?

Maar is een Damp January iets voor jou? Begin met observeren wanneer jij neigt alcohol te nuttigen en bekijk wat het met je doet. Niet alleen op het moment zelf, maar ook daarna.

Sommige drinkers hebben namelijk last van stress, angst of andere mentale klachten en merken dat de alcohol hun symptomen verergeren. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als hangxiety, waarbij je naast de fysieke kater ook een mentale kater kunt ervaren. Maar door alcohol kan het ook zijn dat je slechter slaapt of moeilijk productief kunt zijn. Allemaal signalen om jouw alcoholconsumptie wellicht onder de loep te nemen. Zeker als je je continu in omgevingen begeeft waarin alcohol aanwezig is.

Vraag jij je af of je te veel drinkt? Voel je je schuldig, beschaamd of word je regelmatig wakker met een fysieke en/of mentale nasleep na het drinken van alcohol? Dat kunnen signalen zijn die je serieus kunt nemen.

Volhouden op de lange termijn

Voor sommigen werkt de cold turkey-aanpak, waarmee alle alcohol in een keer verdwijnt. Maar een ander kan met wat subtiele aanpassingen zijn of haar alcoholconsumptie ook matigen of wellicht helemaal stoppen. Kies iets wat bij je past en je kunt volhouden op de lange termijn.

Maar ben je afhankelijk of zelfs verslaafd aan alcohol? Dan gaat een Damp of Dry January het verschil waarschijnlijk niet maken. Het is dan raadzaam om daarover met een medisch professional te praten.

Vorige Volgende

Reacties