Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paracetamol en andere remedies tegen liefdesverdriet (en wat je vooral niet moet doen)

Liefdesverdriet: op het moment dat je het meemaakt, voelt het alsof er niets ergers bestaat. Je hart lijkt in duizend stukjes gebroken en de pijn lijkt eindeloos. Maar hoe cliché het ook klinkt, tijd heelt alle wonden. Gelukkig zijn er tussendoor manieren om de pijn iets draaglijker te maken. Van onverwachte hulpmiddelen, zoals paracetamol, tot praktische tips en valkuilen om te vermijden.

Eerder vertelden we je wat liefdesverdriet met je brein doet. Voor deze remedies sprak Metro met filosoof en schrijver van het boek Als de liefde voorbij is Jan Drost over wat écht helpt en wat je juist beter kunt laten.

Paracetamol: werkt dat echt?

Amerikaans onderzoek toont aan dat paracetamol niet alleen fysieke pijn kan verlichten, maar ook emotionele pijn. Dat komt omdat dezelfde gebieden in je hersenen actief zijn bij fysieke en emotionele pijn. Het pijnnetwerk in ons brein is actief bij afwijzing en de onderzoekers ontdekten dat mensen die paracetamol innemen, minder pijn voelen na afwijzing. Maar let op: paracetamol is geen magisch middel. Het kan je misschien helpen je iets beter te voelen, maar uiteindelijk moet je ook emotioneel door het proces heen.

Schrijver en filosoof Jan Drost beaamt dat. „Liefdesverdriet is lastig omdat het zoveel pijn doet dat je er het liefst meteen vanaf wilt”, legt hij uit. „Maar alles wat je doet om die pijn te vermijden, is gedoemd te mislukken. Het enige wat je bereikt, is dat het langer duurt. Laat de pijn tot je doordringen en ga er doorheen, hoe zwaar het ook is.”

Tips tegen liefdesverdriet

„Het mooie aan liefdesverdriet, hoe pijnlijk ook, is dat het laat zien dat je een waardevolle liefde hebt ervaren”, zegt Drost. „Je hoeft je pas echt zorgen te maken als je niets voelt. Het is een teken van verbondenheid en de impact die iemand op je leven heeft gehad.” Maar hoe kun je jezelf helpen tijdens deze zware periode?

Wat niet helpt

„Gedachten zoals ‘ik ben zwak’ of ‘er is iets mis met mij’ zijn niet alleen onterecht, maar ook bijzonder schadelijk. Negatieve overtuigingen over jezelf houden je vast in een neerwaartse spiraal. Ook voornemens als ‘ik stel me nooit meer open voor liefde’ doen je meer kwaad dan goed.

Spring daarentegen niet te snel in een nieuwe relatie. In eerste instantie lijkt het misschien een oplossing, maar oud verdriet zal alsnog om aandacht vragen. Geef jezelf de tijd om je vorige liefde los te laten. Pas daarnaast op dat je de oude relatie niet idealiseert. Het kan verleidelijk zijn te denken: zo mooi als dit wordt het nooit meer. Praat met mensen die je goed kennen en je kunnen helpen realistisch te blijven, zodat je de ander niet onterecht op een voetstuk plaatst.”

Wat wel helpt

„Bedenk dat wat je voelt, heel normaal en gezond is. Je verdriet is een passende reactie op het verlies van een grote liefde. Het vergt moed en kracht om door deze pijn heen te gaan. Het laat zien dat je je hart hebt durven openstellen en dat is iets om trots op te zijn. Weet dat het proces van rouw voor iedereen anders is. Geef jezelf de tijd die jíj nodig hebt. Dat hoef je niet alleen te doen. Omring jezelf met mensen die om je geven en steun bieden. Tel je zegeningen en besef dat er andere bronnen van liefde in je leven zijn, zoals familie, vrienden en kleine momenten van geluk.”

Luister naar jezelf én anderen

Soms kan liefdesverdriet té lang duren. Drost geeft aan dat je in dit geval goed naar je omgeving moet luisteren. „Als mensen om je heen dit signaleren, luister dan naar hen. Het kan helpen om patronen te doorbreken, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of een nieuwe routine aan te nemen.”

Hij vervolgt: „Liefde tonen aan jezelf is misschien het moeilijkst, vooral wanneer je je afgewezen voelt. Een gebroken hart kan je zelfvertrouwen flink aantasten. Verzacht die gevoelens door lief voor jezelf te zijn: kijk je favoriete film, lees een goed boek of luister naar muziek waar je blij van wordt. Zelfzorg is geen luxe, het is een noodzaak. En ja, je ziek melden vanwege liefdesverdriet is helemaal oké. Als je met een gebroken been thuis mag blijven, waarom dan niet met een gebroken hart?”

Reacties