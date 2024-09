Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit doet liefdesverdriet met je brein

Dat liefdesverdriet pijn doet, is voor de meeste mensen duidelijk. Het is een rouwproces dat vaak vergelijkbaar voelt met het overlijden van een dierbare. Liefdesverdriet kan intens zijn en voelt soms oneindig, hoewel de hevigste pijn gemiddeld ongeveer zes weken aanhoudt. Je hoofd raakt overspoeld met gedachten en stress en de impact van liefdesverdriet op het brein is groter dan je misschien zou verwachten.

Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar liefdesverdriet, en dan niet alleen vanuit de psychologie en filosofie, maar ook vanuit de geneeskunde.

Ontwenningsverschijnselen

Bij liefdesverdriet worden dezelfde delen van het brein beïnvloed als bij lichamelijke en emotionele pijn. Hoogleraar neurobiologie aan UMGC Groningen Gert ter Horst, ook wel Doctor Love genoemd, deed onderzoek naar hoe onze hersenen reageren op liefdesverdriet. Volgens Ter Horst krijgen mensen na hun relatiebreuk last van langdurige stress.

De stress van een relatiebreuk kan een gezond brein veranderen in een ziek brein en leidt, zelfs bij gezonde mensen, vaak tot symptomen van depressie. De effecten van liefdesverdriet op de hersenen vertonen overeenkomsten met die van depressie, cocaïneverslaving en griep. Het is dus heel normaal om je ziek te voelen door liefdesverdriet. Sterker nog, er zijn bedrijven waar je verlof kan krijgen voor liefdesverdriet.

Verdriet om een relatiebreuk kan weken, maanden of zelfs jaren aanhouden. Je hersenen genereren opdringerige gedachten, of je dat nou wilt of niet. Zo kunnen gesprekken uit het verleden en visuele beelden omhoog komen, zonder dat je daar invloed op hebt. Elke keer als dit gebeurt, opent de wond opnieuw en spelen de ontwenningssymptomen weer op. Dit soort gedachten kunnen tientallen keren per uur opkomen, wat verklaart waarom het zo lang kan duren om een relatiebreuk te verwerken.

Van vlinders in je buik naar slaapproblemen

Wat gebeurt er eigenlijk in je hersenen als je verliefd bent? Je lichaam maakt dan hormonen zoals dopamine, serotonine en oxytocine aan. Dopamine zorgt voor een verlangen naar je geliefde, serotonine activeert de geluksstofjes in je lijf en oxytocine zorgt voor een gevoel van verbinding. Ook een deel in het voorste deel van je hersenen, de orbitofrontale cortex, wordt beïnvloed. Bij een klassieke break-up komt aan deze dosis hormonen een abrupt einde, dat zorgt voor ontwenningsverschijnselen. Geen wonder dat je dus last hebt van stemmingswisselingen, slaapproblemen en doorlopende hersenspinsels.

In je hoofd gebeurt er ook een hoop, zo moet een deel van je hersenen harder aan de slag om je emoties te reguleren. Dit is het ventrale tegmentale gebied, het gebied dat een belangrijke rol speelt bij het aanmaken van positieve gevoelens.

Toch hoef je je geen zorgen te maken: de kans is klein dat je hersenen blijvend veranderen door liefdesverdriet. Meestal nemen de gevoelens af na verloop van tijd, vooral als je een nieuwe partner vindt, maar liever niet in de kroeg.

