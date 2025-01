Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunnen hackers je autosleutel hacken? Bij deze sleutel is dat ‘redelijk makkelijk’

Niemand wil slachtoffer worden van autodiefstal. Toch zijn er in heel 2024 bijna 6500 personenauto’s gestolen. Amsterdam gaat aan kop als het gaat om locaties waar autodiefstal vaak voorkomt. Rotterdam was na Amsterdam jarenlang de meest onveilige plek voor auto’s, maar in 2024 ging Eindhoven er met de dubieuze winst vandoor.

Ook zijn er een paar merken en modellen die meer autodieven aantrekken. Een daarvan is de Volkswagen Polo: daarvan zijn er in 2024 ruim 300 gestolen. En met allerlei nieuwe technieken, ook bij het ontgrendelen van je auto, rijst de vraag: kan de sleutel gehackt worden? Bij een bepaald model blijkt dat ‘redelijk makkelijk’ te zijn.

Bron video: De Telegraaf

