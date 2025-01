Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘Ik baal van mijn werk, dus meld mezelf af en toe ziek’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Natasja (41), die zich af en toe ziekmeldt omdat ze haar werk niet leuk vindt.

„Toen ik drie jaar geleden boventallig werd verklaard en mijn contract dus niet meer standhield, was ik nog vol goede hoop. Misschien was het wel goed, dat ik na vijftien jaar bij dezelfde werkgever voor iets anders ging. Een frisse blik, een nieuwe uitdaging, of hoe je het maar wil noemen. Ik had nog geen idee waar ik dan wilde gaan werken, maar had ruimschoots de tijd om dat uit te vogelen – ik was namelijk vrijgesteld van werk terwijl mijn contract nog een paar maanden doorliep. Kon ik in alle rust vacatures bekijken en sollicitatiegesprekken plannen.

Te oud en ervaren

Maar het viel tegen. Zowel met die vacatures als de sollicitatiegesprekken. Ik merkte dat ik vijftien jaar ouder was geworden. Functies waar ik op solliciteerde, werden allemaal opgevuld door jongere mensen, junioren. Ik was simpelweg te oud en ervaren. Maar het was ook weer niet zo dat de banen in mijn branche voor het oprapen lagen. Ik werkte jarenlang als stylist bij een woonbedrijf, en het is niet zo dat de wereld staat te springen om stylisten.

Dus toen mijn contract daadwerkelijk afliep en ik tijdelijk een uitkering kreeg, werd de druk al opgevoerd. Ik moest toch wel iets gaan vinden om mijn vaste lasten te kunnen blijven betalen. Dus werd mijn zoekveld breder en solliciteerde ik ook op andere functies. Zo ook als medewerker bij een klantenservice. Totaal iets anders dan ik eerder deed, maar ik had inmiddels ook wel door dat ik niet de luxe had om te kiezen – en de druk om iets te vinden werd wel groter.

Meteen aangenomen

Ze hadden bij dat bedrijf een tekort aan mensen, dus mijn sollicitatie kwam als geroepen – al tijdens het eerste gesprek werd ik aangenomen. Ja, ik was wel erg blij – ik had in elk geval mijn inkomen zeker gesteld. En ik kon vanuit hier weer verder zoeken, misschien was ik na twee maanden alweer weg omdat ik wél een nieuwe droombaan had gevonden.

Maar we zijn nu dus drie jaar verder en ik zit nog steeds bij hetzelfde bedrijf. Geen verkeerd bedrijf hoor, maar ik haal gewoon écht geen plezier uit mijn werk. Mijn collega’s zijn ook veel jonger, dus veel aansluiting heb ik niet. Zodra het weekend is, ben ik opgelucht maar dat gevoel van zwaarte komt terug zodra het zondagavond is – dan moet ik weer een week.

Opgebiecht: af en toe ziek melden

Vorig jaar ben ik begonnen met me af en toe ziek te melden. Heel subtiel, niet te vaak, maar af en toe een paar dagen. Dan lieg ik dat ik griep heb, of oorontsteking – laatst veinsde ik een flinke migraine. Dingen waar je als werkgever weinig tegenin kunt brengen en nét een te korte ziekteduur om een heel bedrijfsartsentraject in te gaan. Ik doe dit pas sinds een jaar, omdat ik een vast contract heb – anders zou mijn contract misschien niet worden verlengd. En het scheelt dat ik verder nooit ziek ben, dus ik verspeel die dagen ook niet. Wat ik dan doe? Uitrusten, op mijn dooie gemak series kijken en toch ook wel zoeken naar andere vacatures.

Ik weet dat ik dit zo niet kan volhouden, maar voor nu geeft het me wel wat lucht als ik wéét dat ik maar drie dagen hoef te werken in plaats van vijf. En hoop ik maar gewoon dat ik binnen afzienbare tijd toch een leuke job vind. Ik kijk er in elk geval reikhalzend naar uit.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

