Dry january is voorbij, tips om je goede voornemens toch vol te houden

Nog een dagje sap of cola zero vandaag, dan is Dry January voorbij. Voor de één gaat om 00.01 uur vannacht de vlag uit (en de tap open), de ander zal dat gezonde leventje van goede voornemens misschien graag nog even volhouden. Maar hoe doe je dat?

„Gewoon doen, hoe moeilijk kan het nou zijn?”, zou je moeder misschien zeggen. Maar niet iedereen staat even stevig in de goede voornemens-schoenen, al helemaal niet als de kalender je vertelt dat Dry January voorbij is. Eén tip alvast: lees het Metro-artikel ‘dit doet een maand zonder alcohol met je lichaam’… Mocht je ook eens zo’n drankvrije maand overwegen, maar zoiets als Dry January wat heftig vinden, dan bestaat er ook nog ziets als de mildere Damp January. Die variant kun je uiteraard ook prima in februari of maart toepassen.

Tips om goede voornemens vol te houden

Je begon zo lekker met je goede voornemens in 2025. Maar ja, dan komt er toch dat psychische omslagmoment van eind januari. Houd je het vol na die perfecte Dry January, of weken waarin je wat gezonder at of iets minder naar de bekende tussendoortjes greep? Dafna Tsadok-Hai heeft de nodige tips op een rij gezet om je goede voornemens vol te kunnen houden. Zij is diëtiste bij Factor (kant en klare maaltijden in Nederland, België, Zweden en Denemarken). Tsadok-Hai zegt over goede voornemens: „Veel mensen leggen zichzelf te hoge eisen op of kiezen voor strikte plannen die moeilijk vol te houden zijn.”

Kom maar op dan met die tips, horen we je bijna zeggen. Hieronder lees je hoe Dafna Tsadok-Hai erover denkt hoe je gezonde voedingsgewoontes wél kunt volhouden. Wat de diëtiste betreft „ligt de sleutel in haalbaarheid. Kies voor kleine, realistische aanpassingen die je gemakkelijk kunt opnemen in je dagelijkse routine. Perfectie is niet nodig, consistentie wel.” Kortom, goede voornemens 2025, deel 2.

Goede voornemens hoeven niet ‘groots’

Kleine stappen zorgen voor grote afstanden

Begin met het opschrijven van zowel korte- als lange termijndoelen, maar zorg dat deze eenvoudig zijn. Een voorbeeld hiervan kan zijn om elke dag een extra soort groente aan je maaltijd toe te voegen (bijvoorbeeld een extra paprika of champignons aan je pasta).

Andere voorbeelden van kleine stapjes:

Begin je dag met groenten: voeg spinazie of tomaat toe aan je omelet of smoothie en rasp wortel door je havermout.

Drink een glas water bij elke maaltijd of zodra je opstaat, je ontbijt klaarmaakt, of je een eerste kop koffie zet. We zweten ‘s nachts ongemerkt en het verloren vocht kan het beste zo snel mogelijk aangevuld worden.

Eet een handje noten als snack, een eenvoudige manier om gezonde vetten en eiwitten binnen te krijgen. Hou je niet van rauwe noten? Neem gebrande noten. Of een andere optie: meng rauwe noten met gezouten. Zo heb je wel de smaak, gezonde vetten en eiwitten, maar minder zout.

Leg gezonde snacks in het zicht. Denk aan gesneden groenten of fruit (die zijn vaak vezelrijk), zodat je sneller een voedzame keuze maakt.

Goede voornemens gericht op je leven

Stem én plan je eetpatroon af op jouw levensstijl

Een succesvol eetpatroon is er een dat in jouw leven past. Dit betekent dat je bij goede voornemens rekening houdt met je schema, persoonlijke voorkeuren en energiepeil. Wil je dit jaar doorgaan met sporten? Bedenk dan dat een portie extra proteïne en koolhydraten op deze dagen een goede aanvulling kan zijn. Zeker als je een drukke agenda hebt, is het belangrijk om van tevoren al gezonde keuzes te maken. Hoe je dat doet?

Kies een vast moment in de week om je maaltijden te plannen.

Bepaal welke dagen je thuis eet en welke dagen je een snelle of makkelijke maaltijd nodig hebt.

Houd ruimte voor spontane momenten of een restjesdag.

Maak een boodschappenlijstje met gezonde lievelingsingrediënten en voorkom ongezonde impulsaankopen.

Maak het jezelf makkelijker door gebruik te maken van een app, maaltijdservice of abonnementsformule. Zo hoef je minder na te denken over je planning en de inhoud van maaltijden.

Houd het gezellig, ook voor jezelf

Structuur en planning zijn bij goede voornemens belangrijk. Dafna Tsadok-Hai sluit af: „Wees wel realistisch. Een te strakke planning kan ook zorgen dat je sneller afhaakt. Zorg dus dat je flexibel bent en een eetpatroon kiest dat je kunt volhouden. Het gaat erom dat je kiest voor een balans waarin gezonde keuzes een constante zijn, zonder dat het vervelend wordt. Af en toe een ongezonde(re) uitschieter, is geen ramp.”

Hierbij kan de zogenaamde ’80/20-benadering’ trouwens helpen: 80 procent van de tijd consistent (en daarmee afgestemd op je doelen en levensstijl) zijn en de overige 20 procent ruimte houden voor de spontaniteit of minder consistente maaltijden.

