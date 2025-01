Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het meemaken van een scheiding kan dit fysieke effect hebben op kinderen, volgens onderzoekers

Het is geen nieuws dat een scheiding een grote impact kan hebben op kinderen. Maar nieuw onderzoek wijst uit dat het ook op latere leeftijd nog gevolgen kan hebben, en dan niet enkel mentale gevolgen. Mensen wiens ouders zijn gescheiden toen zij jong waren, hebben een hogere kans op een beroerte.

Zelfs als er geen sprake was van kindermishandeling of andere traumatische ervaringen.

Scheiding kan kans op beroerte vergroten

Een beroerte ontstaat door een verstoring van de bloedtoevoer naar de hersenen, vaak door een verstopt of gescheurd bloedvat. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen zoals verlamming, spraakproblemen of geheugenverlies.

Dat een scheiding de kans hierop kan vergroten, kwam als een verrassing voor de onderzoekers. Het gaat zelfs om 60 procent méér kans op een beroerte dan mensen wiens ouders niet uit elkaar zijn gegaan toen ze jong waren. „Het is behoorlijk schokkend dat deze verhoogde kans blijft bestaan, zelfs als we rekening houden met andere risicofactoren”, reageert een van de onderzoekers, Esme Fuller-Thomson.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Stresshormonen

Maar hoe kan een scheiding zo’n grote impact hebben? Volgens de onderzoekers spelen stresshormonen waarschijnlijk een grote rol. Een scheiding in de jeugd kan zorgen voor een langdurige verhoging van stresshormonen zoals cortisol. Dit kan op zijn beurt weer invloed hebben op de hersenontwikkeling en de manier waarop iemand later met stress omgaat. Op langere termijn kan een beroerte hier een gevolg van zijn.

Daarnaast hebben kinderen van gescheiden ouders vaker last van depressie, wat op zichzelf al een risicofactor is voor beroertes. Ook sociale factoren, zoals armoede in de jeugd, kunnen bijdragen.

Vijandige scheiding

De manier waarop de scheiding verloopt, speelt volgens de onderzoekers ook een grote rol. Zo denkt Fuller-Thomson dat kinderen die een vijandige scheiding hebben meegemaakt, mogelijk een hoger risico lopen op een beroerte dan kinderen van wie de ouders vrij vreedzaam uit elkaar zijn gegaan.

Maar omdat het nog een relatief nieuw onderzoeksgebied is, kan Fuller-Thomson dit nog niet met zekerheid zeggen: „Er is zoveel dat we nog niet weten, en we hopen hier in de toekomst meer duidelijkheid over te krijgen.”

