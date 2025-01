Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Joost Klein zingt in nieuw nummer over diskwalificatie Eurovisie Songfestival: ‘Ze vonden mij de dader’

Joost Klein lijkt in zijn nieuwe nummer, Why Not???, te refereren aan zijn diskwalificatie op het Eurovisie Songfestival vorig jaar, waar hij Nederland vertegenwoordigde met zijn nummer Europapa.

Zo zingt hij in het Nederlands onder meer „ze zeiden: Joost Klein, je bent gediskwalificeerd” en „ze vonden mij de dader”.

Diskwalificatie Joost Klein

Klein werd met zijn nummer Europapa afgelopen mei gediskwalificeerd omdat hij een medewerkster zou hebben bedreigd. Organisator EBU kreeg flinke kritiek op de uitsluiting, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn voor het besluit. Zelf liet EBU weten dat de stap genomen was na „grondig intern onderzoek”.

Het onderzoek naar Klein werd in augustus vorig jaar echter stopgezet vanwege een gebrek aan bewijs. Zowel Klein als de cameravrouw naar wie Klein de dreigende beweging zou hebben gemaakt, hebben laten weten geen verdere aangiftes te doen en door te willen gaan met hun leven.

Zware periode

Dat de periode zwaar was voor Klein, heeft hij nooit verborgen gehouden. Nadat het onderzoek werd stopgezet, keerde hij naar Instagram om zijn gevoelens met zijn volgers te delen.

„De laatste paar maanden waren verschrikkelijk zwaar. Hoewel ik liefde voelde overal ter wereld, voelde er toch iets niet helemaal goed”, schreef hij toen. „Waarom duurde het zo lang voordat er antwoorden kwamen? Elke dag voelde ik mij onzeker terwijl ik de waarheid kende. Er is nooit een zaak tegen me geweest, omdat er nooit een zaak tegen me is geweest.”

Veelbewogen editie van het Eurovisie Songfestival

Na de bewogen editie van vorig jaar met Klein, was het lang onduidelijk of Nederland in 2025 mee zou doen aan het songfestival. Uiteindelijk maakte AVROTROS eind oktober bekend dat Nederland wél mee zou doen aan de editie van dit jaar, maar zonder Klein – die zelf geweigerd zou hebben. In plaats daarvan gaat de 21-jarige zanger Claude dit jaar naar het Zwitserse Basel namens Nederland.

„Ik voel me enorm vereerd dat ik Nederland het aankomende jaar mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival en kan het eigenlijk nog steeds niet geloven”, liet Claude vorig jaar in een persverklaring weten. „Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om Europa het nummer te laten horen.”

Reacties