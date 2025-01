Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze zin moet je opnemen in je ‘relatievocabulaire’ volgens een psycholoog

We kennen het gezegde allemaal wel meer: daden zeggen meer dan woorden. Maar is dat echt altijd zo? Dr. Jeffrey Bernstein betwist dat. In zijn werk als relatietherapeut ziet hij dagelijks welke problemen binnen veel relaties spelen én hoe deze goed op te lossen zijn. Het zal je misschien verbazen, maar Bernstein raadt het gebruik van één zin aan.

Hoe kan ik helpen?

Zin creëert empathie en verbinding

De zin, bestaande uit vier woorden, zijn volgens Bernstein onmisbaar in je ‘relatievocabulaire’, zo legt hij uit aan Psychology Today. In het artikel blikt Bernstein terug op een sessie met een echtpaar, waarin de vrouw het grootste deel van het huishouden en de zorg voor de kinderen op zich nam. Dit terwijl de man veel buitenshuis als advocaat werkte.

In een van de sessies uitte de vrouw haar frustatie dat ze zo uitgeput was en dat haar man nooit hulp aanbod. Om te zorgen dat de twee niet opnieuw in een ruzie belandde over de ongelijke taakverdeling, spoorde Bernstein de man aan om aan de vrouw te vragen: „Hoe kan ik helpen?”.

In een ander geval sessie van Bernstein bood dezelfde zin hulp aan een stel dat door een conflict steeds verder uit elkaar groeide. De man wist niet goed hoe hij moest reageren, terwijl de vrouw zich genegeerd voelde. Bernstein vroeg de man aan de vrouw te vragen hoe hij kon helpen. „Door gewoon te luisteren”, antwoordde zij toen.

Bernstein benadrukt dat deze vier woorden niet dé perfecte oplossing zijn. Of dat het hoeft te gaan om enorm grote daden. Maar de woorden creëren volgens hem empathie en verbinding door het probleem te erkennen, zonder erover te oordelen.

Stemming niet permanent

Bernstein gelooft sowieso in het gebruik van kleine woorden om problemen op te lossen. Op sombere, slechte of moeilijke dagen, kan het zijn dat we negatieve gedachten de overhand laten nemen. Gedachten als: ‘Dit overkomt mij altijd’, ‘Ik word nooit gelukkig’, ‘Dit komt nooit meer goed’ of ‘Ik kan dit niet aan’. Vooral de woorden als ‘altijd’ of ‘nooit’ kunnen nogal zware lading aan iets geven.

Door bijvoorbeeld het woord ‘nu’ aan dat soort gedachten toe te voegen, erken je jouw gevoelens, zonder dat je ze bepalend laat zijn voor jezelf. Oftewel: ‘Dit overkomt mij nu’, ‘Ik ben nu niet gelukkig’, ‘Dit komt nu niet goed (misschien later wel)’ en ‘Ik kan dit nu niet aan’. Volgens de psycholoog zorg je daarmee dat jouw stemming niet permanent is, maar weer voorbij gaat.

