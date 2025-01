Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nepwebshop politie bereikt veel meer bezoekers dan verwacht: ‘Grote groep vatbaar voor dit soort fraude’

Een nepwebshop die de politie heeft gemaakt om te waarschuwen voor onlinefraude heeft ruim 125.000 unieke bezoekers getrokken. Dat is vier keer meer dan de politie verwachtte.

De nepsite pakjedealsnu.nl ging begin november online en lijkt op het eerste gezicht een normale webshop met tal van zeer scherpe aanbiedingen voor bijvoorbeeld gadgets en elektronica. Ook staan er consumentenbeoordelingen op en wordt een snelle levering beloofd.

Pas als iemand daadwerkelijk iets wil kopen, verschijnt een mededeling over webshopfraude. Als iemand echt iets had willen kopen, was hij of zij waarschijnlijk opgelicht, luidt de waarschuwing.

Politie maakt zich zorgen

„We mikten op zo’n 30.000 bezoekers. Dit heeft onze verwachtingen ruimschoots overtroffen”, zegt Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO).

„Het is mooi dat we zo veel mensen hebben bereikt. Aan de andere kant baart het ons zorgen”, aldus Van der Linden. „Het hoge aantal bezoekers wijst erop dat een grote groep mensen vatbaar is voor dit soort fraude.” Vooral veel 55-plussers bezochten de site.

Consumenten moeten een webshop controleren op echtheid, omdat aankoopfraude een groeiend probleem is, zegt de politie. Fraudeurs misleiden consumenten via websites die erg lijken op betrouwbare webshops, maar die na betaling niets leveren. Elk jaar ontvangt de politie duizenden meldingen van onlineoplichting. In 2024 ging het om 45.000 aangiftes van internetoplichting. Daarvan gingen er ruim 20.000 over webwinkelfraude.

