Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed nieuws voor wie een huis wil kopen: hypotheekrente daalt

Op zoek naar een huis? Voor kopers is dit een gunstige tijd, want de daling van de hypotheekrente zet door. Dat verwacht de Hypotheker. Het verschil met een jaar geleden voor lening met een looptijd van tien jaar is momenteel een vol procentpunt.

Voor huurders is het op dit moment lastig door de Wet betaalbare huur, die de kloof tussen vraag en aanbod groter heeft gemaakt (zeker in het middenhuursegment). De wet moest het verlossende antwoord zijn op de torenhoge prijzen op de krappe woningmarkt, maar zet verhuurders juist aan tot de verkoop van huurwoningen. Daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen flink op.

Dat houdt wel in dat er aanbod aan koopwoningen bijkomt. Bovendien bleek onlangs dat mensen met een hoog of hoog middeninkomen volgend jaar van meer belastingvoordeel profiteren. Door een nieuwe belastingschijf die het kabinet volgend jaar introduceert, kan deze groep meer hypotheekrente aftrekken.

Hypotheekrente gaat verder omlaag

De hypotheekrente gaat de komende tijd nog verder omlaag nu de kapitaalmarktrentes in de afgelopen weken flink zijn gedaald, stelt De Hypotheker. Volgens de hypotheekadviseur is de gemiddelde hypotheekrente voor leningen met een looptijd van tien jaar momenteel een vol procentpunt lager dan een jaar geleden. Voor zo’n hypotheek, op basis van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), bedraagt de rente nu 3,55 procent. Eind oktober vorig jaar was dit 4,55 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente naar verwachting deze maand verder verlagen, met een kwart procentpunt. De inflatie in de eurozone ligt namelijk rond de doelstelling van 2 procent, wat ruimte biedt voor renteverlagingen. De kapitaalmarktrente heeft een directe invloed op de hoogte van hypotheekrentes.

‘Positieve ontwikkeling voor huizenkopers’

„De verwachting is dat de gemiddelde hypotheekrente in de komende tijd licht zal dalen, wat ertoe kan leiden dat meer huizenkopers kijken hoe zij hiermee hun voordeel kunnen doen”, zegt de organisatie.

De hypotheekverstrekker rekent voor dat een stel met een gezamenlijk inkomen van 90.000 euro tegen een rentepercentage van 4,55 procent ruim een jaar geleden ongeveer 419.000 euro kon lenen. Met een rente van 3,55 procent is dit nu bijna 440.000 euro. „Dat komt neer op een verschil van ruim 20.000 euro en dat is in ongeveer één jaar tijd een positieve ontwikkeling voor huizenkopers”, zegt De Hypotheker.

Reacties