Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezelligheid troef met kerst… Speel je weleens vals bij een spelletje? Je bent niet de enige

Jij speelt natuurlijk n贸贸it vals bij een spelletje! Maar je irrante broer of zusje daarentegen鈥 En oh, wat begon dat bordspel leuk en gezellig. Tot iemand de pionnen van het bord gooit of de dobbelstenen door de kamer smijt. Fijne kerst als je vanavond nog met een spelletje aan tafel zit!

Echter, moet jij toegeven dat je best weleens vals speelt鈥 dan ben je niet de enige.

Stiekem een extra biljet pakken bij Monopoly of alvast op je kaartje spieken tijdens 30 Seconds: 茅茅n op de vier Nederlanders speelt weleens vals tijdens een gezelschapsspel. Vooral mannen nemen het niet zo nauw met de spelregels bij een spelletje. Ruim 31 procent sjoemelt zo nu en dan (denk aan zonder blikken of blozen vier keer in plaats van drie keer gooien bij Yahtzee). Waarom dat soms zo is? Dat ligt aan je hersenen en aan beloningen鈥

Spelers geven vals spelen bij spelletjes zelf toe

Het vals spelen blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl. Samen met Panel Inzicht werd aan 1600 Nederlanders gevraagd naar hun spelletjesrituelen 茅n de grootste irritaties aan tafel.

Ruim een kwart van de Nederlanders speelt dus weleens vals: het percentage mannen dat dat doet weet je al, maar ook de dames kunnen er wat van. E茅n op de vijf vrouwen probeert buiten de spelregels om te winnen. Mannen trekken verder liever niet aan het kortste eind: ruim 41 procent noemt zichzelf een slechte verliezer. Bij vrouwen ligt het percentage op zo鈥檔 31 procent.

De grootste irritaties tijdens spelletjes

Gezelschapsspelletjes zijn h茅t recept voor gezelligheid en plezier, al lopen de irritaties soms hoog op. De grootste boosdoener? Medespelers die niet netjes met het spel omgaan (en dan gaat het niet alleen over vals spelen). Denk aan kaarten buigen, speelstukken met vettige vingers aanraken of onderdelen slordig behandelen.

De top 5 irritaties is:

Niet zuinig omgaan met het spel: 92,2 procent vindt dit irritant Afleiding door telefoons: 91,1 procent Slechte verliezers: 88,1 procent Spelregels betwisten: 87,3 procent Vroeg opgeven: 86,3 procent.

In tegenstelling tot slechte verliezers, komen overenthousiaste winnaars er nog relatief goed vanaf: 62 procent stoort zich eraan wanneer een medespeler opschept over de overwinning bij een spelletje.

馃幉 Gezelschapsspelletjes nog altijd in trek Even lekker een spelletje spelen is nog altijd een favoriete bezigheid in Nederlandse huishoudens. We hebben het dan niet over computergames. Bijna twee derde speelt ze minstens 茅茅n keer per maand en ruim 27 procent wekelijks. Vooral volwassenen tot 50 jaar zijn fanatiek: 77 procent van hen speelt maandelijks een spel. Op vakantie pakt 80 procent van de Nederlanders er regelmatig een bordspel bij.

Wat is populair?

Elk jaar komen er nieuwe spelletjes op de markt. Populaire moderne varianten zijn 30 Seconds, Ticket to Ride, Hitster en Regenwormen. Toch blijven veel Nederlanders hangen in de nostalgie: bijna 60 procent van de ondervraagden bij het onderzoek geeft aan liever een 鈥榯raditioneel spel鈥 te spelen dan een nieuwere variant. Klassiekers zoals Rummikub, Monopoly, Yahtzee en Scrabble zijn dan ook vaste favorieten tijdens een gezellige spelmiddag of -avond.

Reacties