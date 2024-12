Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook Artsen zonder Grenzen ziet ‘aanwijzingen voor’ genocide in Gaza

Artsen zonder Grenzen (AzG) ziet in Gaza aanwijzingen voor genocide. De organisatie zegt zelf niet te kunnen oordelen of Israël zich daar daadwerkelijk schuldig aan maakt, maar herkent wel de tekenen. De organisatie heeft een rapport gemaakt met misstanden en roept onder anderen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp op om in te grijpen.

AzG dringt al langer aan op een onmiddellijk staakt-het-vuren en meer humanitaire steun voor Gaza. Die oproep herhaalt de organisatie in het nieuwe rapport. De ngo zegt ook dat er nog niets is gedaan met de opdracht van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag aan Israël om maatregelen te treffen tegen genocide in Gaza.

„Waarnemingen van AzG uit eerste hand komen overeen met die van een groeiend aantal juridische experts en organisaties die vaststellen dat in Gaza sprake is van etnische zuivering en genocide”, staat in het rapport. „AzG roept Staten, met name de nauwste bondgenoten van Israël, op om een einde te maken aan hun onvoorwaardelijke steun aan Israël en zich te houden aan hun verplichtingen om genocide in Gaza te voorkomen.” Ze moeten hun invloed aanwenden om het lijden van de Gazanen te verminderen en „een enorme toename van humanitaire hulp” mogelijk te maken.

Onmiskenbaar

De Nederlandse tak van AzG heeft het rapport ook aan minister Veldkamp gestuurd. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid, schrijft directeur Karel Hendriks in een begeleidende brief. Het land heeft volgens hem goede banden met Israël en is gastland voor het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof, die allebei hebben opgetreden tegen Israël. „Niets minder dan het overleven van de bevolking van Gaza staat op het spel”, zegt Hendriks.

AzG baseert de kritiek onder meer op Israëlische aanvallen die de gezondheidszorg hebben getroffen, inclusief AzG zelf. De hele bevolking staat er onder grote druk. „Hoewel we niet de juridische bevoegdheid hebben om de opzet vast te stellen, zijn de tekenen van etnische zuivering en de voortdurende verwoesting – waaronder massamoorden, ernstige fysieke en mentale gezondheidsverwondingen, gedwongen verplaatsing en onhoudbare leefomstandigheden voor Palestijnen onder belegering en bombardementen – onmiskenbaar”, zegt secretaris-generaal Christopher Lockyear.

Amnesty International spreekt sinds begin deze maand voor het eerst wel van genocide in Gaza.

ANP

