Ken jij de 777-regel? Daarmee rekening houden kan jouw relatie verbeteren

Heb je ooit gehoord van de 777-regel? De zevens staan voor een aantal ‘belangrijke’ momenten om te koesteren in een relatie. Door te waken voor deze momenten, zou je jouw relatie verbeteren.

Tijd voor elkaar maken in een relatie, is iets waar we ons best voor moeten doen. Eerder waarschuwde deze psycholoog al voor het feit dat we in relaties onze partner soms als vanzelfsprekend beschouwen. Kende je overigens deze 6 manieren om je relatie te herstellen?

De 777-regel in een relatie

De zogenoemde 777-regel is een manier om je relatie te verbeteren, stellen sommige relatiekenners. De drie zevens staan voor de momenten dat je iets zou moeten doen met elkaar.

1. Iedere zeven dagen

Volgens de 777-regel is het belangrijk om te waken voor quality-time samen. Dat betekent dat je iedere zeven dagen iets leuks met elkaar zou moeten doen.

2. Iedere zeven weken

De regel benadrukt eveneens dat je iedere zeven weken met elkaar een nacht weggaat van thuis. Een nachtje in een hotel, een dagje naar een andere stad of nachtje naar de spa. Als je namelijk weg van huis bent, stap je even uit de dagelijkse bezigheden en kun je je écht op elkaar richten.

3. Iedere zeven maanden

Tot slot zou een koppel moeten proberen om iedere zeven maanden een vakantie of tripje te plannen samen. Een trip die langer duurt dan slechts één nachtje.

Weg van dagelijkse bezigheden

Journalist en hoogleraar Bruce Lee legt tegen Psychology Today uit dat de basis van de 777-regel best hout snijdt. Het gaat er namelijk om dat je als koppel je best voor elkaar blijft doen en tijd vrijmaakt voor elkaar.

Door momenten buiten de dagelijkse perikelen om te plannen, maak je ruimte om met elkaar mentaal, emotioneel en fysiek te verbinden. Een moment dat je echt aan elkaar kunt vragen hoe het gaat en hoe jullie in de relatie staan.

Geen magische oplossing

Koppels kunnen uit elkaar groeien als ze te veel bezuinigen op deze bovengenoemde zaken. „De 777-regel is een manier om tijdig verbinding te maken en elkaar eraan te herinneren waarom jullie überhaupt samen zijn”, aldus Lee.

Lee benadrukt dat de 777-regel niet op zichzelf de magische oplossing is bij relatieproblemen. Ook hamert hij erop dat het niet exact 7 dagen, 7 weken of 7 maanden hoeven te zijn. „De tijdsduur moet passen bij jullie tweeën en jullie omstandigheden. Misschien heeft jouw relatie er behoefte aan dat deze momenten samen vaker voorkomen, zoals een 555-regel.”

