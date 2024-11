Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Moet ik mijn beste vriend vertellen over het vreemdgaan van zijn ex?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Erik (30), die niet weet of hij zijn beste vriend moet vertellen over het vreemdgaan van diens ex.

„Antoon is al sinds de middelbare school mijn beste maat. We hebben alles samen meegemaakt: verliefdheden, gebroken harten, en sinds kort ook zijn grootste geluk. Hij is namelijk met zijn vriendin gaan samenwonen en ik heb hem nog nooit gelukkiger gezien. Het is geweldig om hem zo te zien stralen.

Toch blijf ik nu met iets zitten wat ik maar niet los kan laten. Het gaat over zijn ex, Merel. Zij hadden vier jaar lang een relatie, die uiteindelijk stukliep omdat Merel niet meer verliefd op hem was. Ze gingen goed uit elkaar, maar hebben sindsdien nauwelijks contact. Dat leek me altijd prima, want Antoon vond al snel nieuw geluk. Maar wat ik laatst hoorde, heeft me behoorlijk aan het denken gezet.

Een schokkende onthulling

Ik was op een borrel en raakte aan de praat met een man die toevallig Antoon bleek te kennen. Al snel kwam de aap uit de mouw: hij vertelde dat hij ooit seks had met Merel. De ex van mijn beste maat. Alleen: dat was terwijl zij nog een relatie met Antoon had. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Het voelde alsof ik informatie kreeg die ik niet had moeten weten. Ik begrijp tot de dag van vandaag ook niet waarom hij mij in vertrouwen nam.

Sindsdien spookt het door mijn hoofd. Moet ik het Antoon vertellen? Aan de ene kant: waarom zou ik nu, na vier jaar, oude wonden openhalen? Hij is nu gelukkiger dan ooit en dit nieuws zou hem alleen maar pijn doen. Bovendien, wat schiet hij ermee op? Het verandert niets aan zijn leven nu.

Maar aan de andere kant voelt het alsof ik iets voor hem achterhoud. Ik weet dit nu, en als ik een goede vriend wil zijn, moet ik eerlijk tegen hem zijn. Wat als hij er later op een andere manier achterkomt en het mij verwijt dat ik het voor me heb gehouden? Andersom zou ik ook willen dat mijn beste vriend me de waarheid vertelt, hoe pijnlijk die ook is.

Ik zit vast tussen twee opties. Ik kan het hem vertellen en het risico lopen dat ik zijn geluk aantast, misschien zelfs de band tussen ons beschadig. Of ik kan ervoor kiezen om te zwijgen, maar dan blijf ik worstelen met het gevoel dat ik niet eerlijk ben geweest.

Dilemma: eerlijkheid over vreemdgaan of de vrede bewaren?

Wat is in deze situatie het juiste om te doen? Moet ik de vriendschap en zijn geluk beschermen door te zwijgen? Of hem juist de waarheid vertellen, ongeacht de gevolgen? Wat zouden anderen doen als ze in mijn schoenen stonden?”

