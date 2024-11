Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

19-jarige fietser overleden door omvallende boom in Lochem

Een fietser is in Lochem onder een boom terechtgekomen en overleden. Dat gebeurde rond 19.15 uur op de Koopsdijk in het buitengebied van de Gelderse stad, meldt de politie. De hulpdiensten waren massaal ingezet, maar hulpverlening mocht niet meer baten.

Het slachtoffer is een vrouw van 19 jaar uit Lochem.

Het ligt volgens de politie voor de hand dat het omvallen van de boom iets te maken heeft met storm Conall die over het land trekt. De weg is dicht, donderdag gaat de politie verder met het onderzoek naar de toedracht.

ANP

