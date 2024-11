Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je bent allebei doof en moet uit een toren aan moordenaars ontkomen: hoe doe je dat?

Lekker dan, ben je allebei doof, zit je opgesloten in een leegstaande woontoren, word je achtervolgd door een horde moordenaars. Dat is de film The Silent Hour in één zin samengevat.

Verzin het maar eens, zo’n onderwerp over personages die doof zijn. Scenarioschrijver Dan Hall kreeg het uit zijn pen en dat verhaal trok de aandacht van Metro. Daarom is The Silent Hour de Filmrecensie van de Week. De actiethriller draait vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen.

Politierechercheur gaat snel richting doof

The Silent Hour draait vooral om twee personages, die horde moordenaars krijg je er een beetje bij. Frank Shaw (de Zweed Joel Kinnaman) is een politierechercheur die tijdens een achtervolging een ernstige gehoorbeschadiging oploopt. Als zijn achterhoofd kennismaakt met het asfalt, ziet dat er nogal pijnlijk uit. Zijn geringe gehoor gaat ondanks gehoorapparaatjes snel richting doof. Frank, een soort Huub van der Lubbe van De Dijk in zijn jonge jaren, moet gebarentaal leren en dat valt hem zwaar.

Omdat het recherchewerk steeds moeilijker is, wordt hij verleid om tolk te ‘spelen’ voor dertiger Ava Fremont. Zij is doof geboren. Ava (de Amerikaanse Sandra Mae Frank) is getuige geweest van een brute bendemoord en doet met handen en voeten haar verhaal. Ze vindt die half dove politieman eerlijk gezegd maar een gebarentaal-amateur. Laten we stellen dat onze nationale heldin van enkele jaren geleden, Irma Sluis, heel wat beter is.

Twee keer doof

Ava is zo’n beetje de laatste bewoner van een woontoren die plat moet (handig bedachte locatie voor zo’n achtervolgingsfilm, want je kunt er een hoop mee). Als genoemde brute bende op een of andere manier aan de weet komt dat Ava haar verhaal heeft gedeeld, is het hommeles. Laat nou nét die politieman Frank nog bij haar zijn en natuurlijk zijn de batterijtjes van zijn gehoorapparaten leeg.

Er volgt een kat-en-muis-spel van ‘horen tegen doof’ dat voor je gevoel veel langer duurt dan dat uur uit de titel The Silent Hour. Met de film krijg je een doorsnee thriller voorgeschoteld zoals je ze ongetwijfeld wel vaker hebt gezien. Wat het verhaal wél aantrekkelijk maakt: het feit dat beide hoofdpersonages doof zijn. Zij kunnen de wraakzuchtige gasten in die toren nooit horen aankomen en moeten volledig op elkaar kunnen vertrouwen. Dat kun je best fascinerend noemen.

Diepe buiging voor Sandra Mae Frank

Als je The Silent Hour qua kat en muis een beetje zat begint te worden, kun je nog altijd genieten van Sandra Mae Frank als Ava. Deze actrice is namelijk écht doof. Een diepe buiging voor haar spel is op z’n plaats, al zal zij het zelf doodnormaal vinden. Ze strijdt al langer voor meer dove acteurs in producties. Begrijpelijk van haar kant, lastig misschien voor schrijvers.

De Amerikaanse heeft ondanks haar beperking een behoorlijke staat van dienst. Zij trad bijvoorbeeld in musicals als Spring Awakening en Anatevka op. Hóe dan?, is het eerste wat daarbij te binnen schiet. Het blijkt dat het producties waren met zowel horende als dove acteurs. Dat Sandra Mae Frank doof is, liet haar de afgelopen tien jaar niet weerhouden van het spelen in meerdere films. Knap.

Werken met geluid, maar óók zonder

Ook voor regisseur Brad Anderson was werken met een actrice die doof is en een ander die doof speelt, op z’n minst bijzonder. Dat was voor het eerst, liet hij aan de pers weten. De grootste uitdaging voor Anderson was het werken met geluid, maar juist ook het ontbreken daarvan. Hoe hij dat in The Silent Hour voor elkaar heeft gekregen, maakt de film heel wat interessanter dan hij zonder dove personages was geweest.

Beoordeling uit 5: 3

Metro’s Filmrecensie lees je op woensdagavond. The Silent Hour kun je vanaf morgen in de bios zien. Binnenkort vertellen we je meer over Schitterend, waarvoor een behoorlijk blik Nederlandse actrices is opengetrokken.

