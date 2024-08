Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twijfels over je relatie? Deze psychotherapeut adviseert hoe je daarmee omgaat

Twijfels in een relatie? Ieder mens twijfelt weleens of hun partner daadwerkelijk de ware is. En of jullie bij elkaar zouden moeten blijven. Psychotherapeut Keven Duffy legt uit welke verschillende zaken voor twijfels kunnen zorgen en adviseert hoe je jezelf door de twijfels heen navigeert.

Er zijn eigenlijk verschillende manieren om te twijfelen aan je relatie. Bijvoorbeeld: jullie hebben het goed samen, maar wat als het beter kan? Als er iemand is die jou gelukkiger maakt?

Twijfelen over je relatie

Maar dat kan natuurlijk ook andersom werken. Bijvoorbeeld: wat als jullie uit elkaar gaan en je nooit meer vindt wat jullie samen hadden? Jullie hebben immers veel met elkaar gedeeld en meegemaakt.

Of wellicht zie je het helemaal niet zitten om weer vrijgezel te zijn en de datingmarkt op te gaan?

Psychotherapeut kaart theorie uit economie aan

Psychotherapeut Keven Duffy vertelt tegenover Psychology Today over de zogenoemde sunk cost fallacy (verzonken kosten). Een theorie uit de economie over kosten die al gemaakt zijn en niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. De theorie stelt dat je in iets blijft investeren, niet omdat we weten dat het goed is, maar omdat we er al veel in geïnvesteerd hebben.

Ze haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat tijd, moeite of geld een belangrijke invloed hebben op waarom mensen in een relatie blijven. Zelfs als we ongelukkig zijn.

Vijf adviezen bij twijfels over je relatie

Hoe kun je deze valkuil vermijden? Duffy deelt vijf adviezen:

1. Vergeet het verleden

Je bent al 10 jaar samen, hebt een huis samen en hebt inmiddels dezelfde vriendenkring. Als we investeren in onze relatie, betekent dat vaak dat we andere investeringen wellicht laten liggen. De vraag is niet: ‘Hoeveel heb je geïnvesteerd?’ De vraag is: ‘Welke winst zie je? Ben je nu gelukkig?’

„Kijkt je ernaar uit om je partner te zien? Bestaat jouw relatie meer uit conflict of steun? Kijk je nu negatief naar jouw relatie, waarom denk je dat dit in de toekomst anders zal zijn? Kijk je positief naar jouw relatie, waarom denk je dan dat een andere relatie beter zal zijn?”

2. Kijk naar de toekomst

„Mensen komen vast te zitten in de sunk cost fallacy omdat het beëindigen van dingen pijnlijk en duur is: verhuizen of opnieuw onderhandelen over vriendschappen. Of ze raken overweldigd door het idee om een ​​nieuwe relatie te vinden en te beginnen. Of ze vergelijken de pijn van het uit elkaar gaan met het comfort van nog een dag, week of jaar blijven.” Maar dit is volgens Duffy een verkeerde vergelijking. „Denk in plaats daarvan na over hoe jouw leven er over tien of twintig jaar uit zal zien als je besluit te blijven.”

3. Vertel het ‘hele verhaal’

Als je tijd, energie en moeite in je relatie hebt geïnvesteerd, kan het zijn dat je alleen de mooie kant van de relatie deelt. Je vertelt over jullie romantische vakantie, de cadeaus die je kreeg met jouw verjaardag of de leuke dingen die jullie beleven. Voel je je ongelukkig, maar sugarcoat je jouw relatie in het bijzijn van anderen? Dan is het tijd om eens het hele verhaal vertellen. Dat hoeft echt niet aan Jan en alleman. Spreek bijvoorbeeld een therapeut of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Door alles te benoemen schep je meer duidelijkheid in je hoofd, wellicht samen met de gesprekspartner.

4. Pas op met vergelijken

‘Haar vriend is zo spontaan en romantisch’ of ‘zijn vriendin is heel ondernemend en avontuurlijk’. We zijn geneigd om onze partner te vergelijken met anderen. Sociale media vergroten alleen maar de ongunstige vergelijkingen, omdat we alleen de meest de mooie en jaloersmakende versies van de levens van andere mensen zien.

Maar Duffy benadrukt dat je nooit het ‘hele plaatje’ te zien krijgt van andermans relaties. Bij jezelf achterhalen dat je iets écht belangrijk vindt in een relatie is niet erg. Maar eigen onzekerheden en ‘erbij willen horen’ kunnen ervoor zorgen dat we onszelf te veel vergelijken met anderen. En vergeet niet: het gras lijkt altijd groener aan de overkant.

5. Neem een beslissing

Ga goed bij jezelf te rade in welke positie je zit. Vergelijk jij jezelf te veel met anderen en realiseer je je wellicht niet wat jij thuis hebt? Of blijf je investeren in een relatie en probeer je de relatie te veranderen in iets dat het niet is? Dan ben jij toch echt degene die een beslissing neemt.

