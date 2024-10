Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huurprijzen in (bijna) heel Europa rijzen de pan uit, Rome net zo duur als Amsterdam

Het blijkt dat niet alleen Nederland moet dealen met een oververhitte woningmarkt, in heel Europa is het krap. En dan hebben we het met name over de huurmarkt, want in het derde kwartaal van 2024 zijn de huurprijzen in 28 Europese steden met 4,3 procent gestegen.

Dat blijkt uit de International Rent Index van HousingAnywhere. In Amsterdam steeg de huur nog verder dan het Europees gemiddelde: met maar liefst 10 procent op jaarbasis. Dat is echter niks vergeleken met Rome, waar de huren een stijging van 28 procent doormaakten.

Amsterdam en Rome even duur qua huurkosten

Zowel in Amsterdam als Rome betaal je nu gemiddeld 2500 euro per maand voor een huurhuis, al loopt Amsterdam nog wel 10 euro achter op de Italiaanse hoofdstad. En dat dat niet voor een riante villa is, hoeven we je vast niet te vertellen. Een jaar geleden betaalde je nog gemiddeld 1600 euro voor een gemeubileerd appartement in Den Haag, nu is dat 1950 euro. Op jaarbasis hebben we het dan over een stijging van 21,9 procent.

Ook in Amsterdam en Rotterdam (in de Maasstad betaal je maandelijks 1790 euro) gingen de huurprijzen in een jaar tijd omhoog, met respectievelijk 10,5 procent en 10,7 procent. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar is in Den Haag juist een lichte daling (-1,3 procent) te zien.

In deze Europese steden betaal je het meest voor een huurhuis:

Rome – 2500 euro per maand

Amsterdam – 2490 euro per maand

Den Haag & Utrecht – 1950 euro per maand

Parijs – 1908 euro per maand

Milaan – 1800 euro per maand

De goedkoopste Europese steden om in te huren

Gelukkig betaal je niet óveral in Europa bijna 3000 euro om ergens te kunnen wonen. Er zijn ook een paar steden waar wonen – relatief gezien – nog best goedkoop is. Hieronder van laag naar hoog:

Boedapest – 850 euro per maand

Athene – 1000 euro per maand

Turijn – 1040 euro per maand

Wenen – 1300 euro per maand

Brussel & Düsseldorf – 1350 euro per maand

