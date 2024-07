Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog waarschuwt voor deze veelgemaakte fout waardoor relatie verslechtert

Relaties kennen goede en slechte tijden. Ieder koppel komt in een relatie voor uitdagingen en worstelingen te staan. Maar volgens psycholoog Jeffrey Bernstein is er een veelgemaakte fout waardoor relaties snel verslechteren. Hij legt uit hoe je dat signaleert én voorkomt of oplost.

Een relatie hebben kan heel mooi en fijn zijn. Maar als de verliefde en intense gevoelens ietwat vervagen, worden soms de onderlinge verschillen duidelijker en dienen ook relatieperikelen zich aan. Eerder schreef Metro over deze 6 manieren hoe je een relatie kunt herstellen, voordat je relatietherapie overweegt.

Psycholoog benadrukt veelgemaakte fout waardoor relatie verslechtert

Volgens psycholoog Bernstein is er een veelvoorkomend probleem dat relaties behoorlijk op de proef stelt, vertelt hij tegen Psychology Today. Wat dat is? ‘Je partner als vanzelfsprekend beschouwen.’ Bernstein heeft er veel relaties door zien aftakelen.

Als je namelijk je partner als ‘vanzelfsprekend’ beschouwt, ga je er vanuit dat zijn of haar aanwezigheid, steun en inspanningen gegarandeerd zijn. Maar als de nieuwigheid en spanning van het begin van een relatie vervaagt en de dagelijkse bezigheden de boventoon voeren, dan kan het zijn dat we bezuinigen op essentiële zaken in een relatie. Zaken zoals dankbaarheid uiten, het erkennen van de inspanningen van je partner, of het maken van tijd voor een zinvolle verbinding.

Negatieve gevolgen van gedrag voor relatie

Wanneer een partner zich niet gewaardeerd of onopgemerkt voelt, ontstaat er een gevoel van onderwaardering. En dat kan schadelijk kan zijn voor hun emotionele welzijn en de relatie, aldus Bernstein. Volgens hem kan dat vervelende gevolgen hebben. Hij somt drie negatieve gevolgen op:

1. Emotionele afstand

Als we onze partner vanzelfsprekend gaan vinden, kan het ervoor zorgen dat hij of zij emotioneel afstand neemt. Hij of zij deelt dan geen gevoelens, dromen en kwetsbaarheden meer. Stel dat een partner nooit interesse toont in jouw dag of bezigheden. Dan zijn we geneigd om ook zelf steeds minder te delen over onze belevingen en ervaringen.

2. Geen moeite meer doen

Als alles vanzelfsprekend voelt, wordt de motivatie om te investeren in een relatie minder. „Wanneer inspanningen niet worden erkend of beantwoord, kan een partner het gevoel hebben dat het weinig zin heeft om het te blijven proberen, wat leidt tot een afname van de kwaliteit van de relatie”, aldus Bernstein. Stel, je plant steeds date-avonden in met je partner, maar hij of zij erkent die inspanningen niet? Dan voelt het alsof je moeite doet voor niks en zal je dat een volgende keer wellicht laten.

3. Gevaar voor ontrouw

„Het gevoel niet gewaardeerd te worden, kan ervoor zorgen dat individuen vatbaarder worden voor het zoeken naar waardering buiten de relatie. Hoewel dit geen excuus is voor ontrouw, benadrukt het wel het belang van het behouden van wederzijdse dankbaarheid en verbondenheid”, aldus Bernstein.

Beschouw ik mijn partner als vanzelfsprekend? 4 signalen

Maar hoe weet je of jij, jouw partner of jullie allebei de boel als vanzelfsprekend zien? Volgens de psycholoog zijn daar signalen voor:

Oppervlakkige of praktische gesprekken

Afwezigheid van dankbaarheid

Verminderde quality time

Het verwaarlozen van speciale gelegenheden (verjaardagen, jubileum)

Oplossingen voor koppels

Overigens kun je volgens Bernstein het probleem als koppel aanpakken. Het vraagt inzet van beide partners, maar de psycholoog somt een aantal manieren op hoe dat te doen:

Wees dankbaar en spreek dat regelmatig uit (ook voor kleine dingen)

Maak tijd vrij voor elkaar

Communiceer openlijk over gevoelens en zorgen (voer diepere gesprekken)

Toon waardering door middel van acties (kook iemands favoriete maaltijd, laat een briefje achter of plan een verrassing)

Denk na over je eigen gedrag: ‘Beschouw jij jouw partner als vanzelfsprekend?’

„Een succesvolle relatie vereist voortdurende inspanning en een wederzijdse betrokkenheid om elkaar te waarderen en te koesteren”, aldus Bernstein.

