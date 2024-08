Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Therapeuten over 7 veelvoorkomende relatieproblemen bij ouders

Hoewel het ouderschap regelmatig omschreven wordt als een van de mooiste levensgebeurtenissen, brengt vader- of moederschap ook uitdagingen met zich mee. Soms ook voor de relatie. Twee therapeuten vertellen welke zeven veelvoorkomende relatieproblemen vooral ouders ervaren.

Het ouderschap is een nieuwe fase in de relatie. Het stichten van een gezin is namelijk niet altijd alleen maar rozengeur en maneschijn. Zo blijkt uit onderzoek onder gescheiden mensen dat ze soms liever langer hadden gewacht met kinderen.

Therapeuten over uitdagingen ouderschap

Veel koppels zullen herkennen dat de relatie op een tweede, derde of vierde plek komt als er kinderen zijn geboren. Maar een gebrek aan aandacht en inzet kan de relatie ook op scherp zetten. Huffpost sprak met twee therapeuten over de problemen en worstelingen die ouders ervaren en bij hen in de praktijk voorkwamen. Ook blijkt dat sommige relatieproblemen versterkt worden als er kinderen geboren worden.

7 veelvoorkomende relatieproblemen bij ouders

1. Huishoudelijke taakverdeling

Heb je het idee dat de huishoudelijke taken onevenwichtig verdeeld zijn? Dan kan dat gevoel versterkt worden na de geboorte van een kind. Volgens psychiater Sarah Oreck kunnen beide ouders zich overweldigd of ondergewaardeerd voelen en moeite hebben met werk, huishoudelijke taken en opvoeding te combineren. Sommige koppels opperen om hulp in te schakelen bij dit soort spanningen. Een schoonmaakster, maaltijdservice of het uitbesteden van de was, kan voor verlichting zorgen.

„Vraag om steun en hulp aan mensen. Vooral in de eerste fase na de geboorte van het kind. Dan zijn de dingen het meest chaotisch”, adviseert relatie- en gezinstherapeut Laci James. Je kunt volgens haar best om hulp vragen voor de schoonmaak, verzorging van huisdieren, boodschappen of koken.

2. Intimiteit

Het ouderschap kost nu eenmaal tijd en energie. En momenten voor intimiteit worden schaarser. Dat je seksleven verandert na de komst van een baby is heel normaal en als het een periode stilligt, is dat ook niet echt een probleem. Maar dooft het vuurtje op de lange termijn? Dan kan dat effect hebben op jullie relatie. Dit probleem kaartte ook Vincent aan in de Metro-rubriek Het Dilemma.

Volgens James kunnen verschillen in seksuele verlangens voor een relatie een uitdaging zijn. Daarnaast legt ze uit dat het veel voorkomt dat één of allebei de ouders, door alle taken en verantwoordelijkheden, geen behoefte hebben aan fysieke intimiteit.

„Het behouden van intimiteit door geplande date-avonden kan conflicten verminderen”, vertelt Oreck

3. Verschillen in opvoedstijl

„Verschillende opvoedingsstijlen kunnen tot aanzienlijke spanningen leiden”, aldus Oreck. En daar sluit James zich bij aan. Volgens haar kiezen ouders vaak een opvoedstijl aan de hand van hun eigen opvoeding en waarden. En die kunnen onderling vershillen.

4. Nieuwe rolverdeling

Naast partners, zijn jullie nu ook ouders. En het kan zijn dat je aan die rol moet wennen. Oreck: „De komst van een kind verschuift de focus van de relatie naar de eisen van de baby. Waardoor er weinig tijd of energie overblijft om in andere gebieden van de relatie te investeren.” Volgens James vergt het soms wat aanpassing en uitzoekwerk om te ontdekken hoe je als koppel met de nieuwe rol omgaat.

5. Financiële stress

Een partner gaat minder werken? Allerlei nieuwe uitgaven voor het kind? Kinderopvang? De financiële situatie kan veranderen door de komst van een kind. Volgens Oreck komen ruzies over de financiën heel veel voor. Het kan helpen om samen een gezinsbudget op te stellen, zodat je kunt zien waar jullie geld naartoe gaat en hoe je eventueel aan nieuwe financiële verplichtingen kunt voldoen.

6. (Schoon)familie

Zodra er neefjes, nichtjes of kleinkinderen worden geboren, kan het zijn dat een schoonfamilie of eigen familie zich meer gaat bemoeien. Daar kan er kritiek of bemoeienis klinken of verwachtingen en verplichtingen worden geschept. „Grenzen stellen met de uitgebreide familie kan spanning voorkomen”, adviseert Oreck. Bespreek die grenzen vroegtijdig met jouw partner en communiceer deze met elkaar.

7. Korter lontje

„Ouders dragen een enorme hoeveelheid druk, stress en angsten met zich mee, waardoor de tolerantiegrens kleiner wordt”, aldus James. Die tolerantiegrens verandert vaker in ons leven. Soms is de grens hoger, soms lager. James noemt onder meer het slaaptekort op dat van invloed is op de tolerantiegrens.

Drie tips voor relatiestress

Herken jij als ouder één of meerdere van de bovengenoemde worstelingen? Dan tippen de therapeuten 3 dingen:

1. Zorg voor goede communicatie.

„Het reserveren van vaste momenten om te praten, kan koppels helpen verbonden te blijven”, zegt Oreck.

2. Zorg ook voor jezelf

Slapen, eten, douchen, sporten of tijd om af te spreken met een vriend(in), het is belangrijk om manieren te vinden om op te laden. Zodat je er ook daarna weer kunt zijn voor je kind en partner. Plan die momenten voor jezelf in en koester ze. En zorg ervoor dat ook je partner hetzelfde kan doen.

3. Vraag om hulp

Een psycholoog of relatietherapeut kan begeleiding of inzichten geven in uitdagingen in de relatie of het ouderschap. Daarnaast kan een vangnet van vrienden, familie of andere ouders ook steun bieden.

