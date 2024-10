Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Hij ging tijdens het etentje videobellen met zijn ex’

In ‘Mama gaat op date’ vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Danique (41), wiens afspraakje plots werd verstoord door een nieuwsgierige ex.

„Dik vijf jaar heeft het geduurd om de scheiding tussen mij en de vader van mijn kinderen een plekje te geven – hij was mijn grote liefde en lange tijd dacht ik dat wij samen oud zouden worden. Tot hij opnieuw verliefd werd op zijn ex en hij na vier maanden al bij haar introk. Daar zat ik dan, in m’n eentje met een kind van 2 in onze fris gekochte nieuwbouwwoning. Ik heb moeten strijden om mijn hoofd boven water te houden en in mijn eentje het huis te kunnen bekostigen, maar sinds een halfjaar kan ik met trots zeggen dat het me is gelukt.

En eerlijk? Sindsdien heeft mijn datingleven een enorme vlucht genomen. Van alleenstaande vaders tot vroegere vlammen: ik heb afspraakjes gehad met mannen uit tal van verschillende vijvers en na elke date had ik wel een lollig verhaal voor mijn vriendinnen. Maar de date met Karel (46), een knappe vent die ik tegen het lijf liep op het tennisveld, kreeg een wel héél bijzondere wending…

Loslippig

In het begin verliep ons etentje soepel. Oké, hij begon tijdens het voorgerecht wel opvallend vaak over de moeder van zijn kind, maar de gespreksonderwerpen waren er ook naar en ik zocht er nog weinig achter. Tot hij na vier biertjes loslippiger werd. Hij had de breuk met zijn ex totaal niet zien aankomen, zag haar nog als zijn grote liefde en als hij één ding belangrijk vond aan een nieuwe partner, dan was het wel dat ze met zijn ex kon opschieten. Ik nam zijn woorden met een korrel zout en knipoogde dat dat met mij vast wel goed moest komen. ‘Ik ben de moeilijkste niet.’

Maar net toen ik de ober aan zijn jasje wilde trekken voor de dessertkaart, werd duidelijk dat Karel mijn grapje iets te serieus had genomen. ‘Bewijs het maar’, zei hij met zijn telefoon in de aanslag. Een seconde later hoorde ik een nieuwsgierige vrouwenstem – zijn ex – uit zijn toestel komen. Hoe de date was, hoe hij mij vond, wat we hadden gegeten en of we na het etentje nog wat gingen doen. Karel beantwoordde haar vragen alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je je date op het moment zélf analyseert met notabene je ex.

En of dat nog niet gênant genoeg was, draaide hij zijn telefoon richting mij. Ik lachte, zwaaide wat ongemakkelijk en vluchtte na een snelle ‘hoi’ en ‘dag’ met een smoesje naar de wc. Daar besloot ik meteen dat het wel mooi was geweest voor die avond. Ik betaalde de rekening, zei Karel eerlijk dat er voor mij na zijn actie geen vervolgdate in zat en liep niet veel later richting huis.

Grapje

Karel stuurde me diezelfde avond nog een appje. Dat hij mij niet in verlegenheid had willen brengen en dat hij het zag als een grapje. Ik reageerde met een vriendelijke lach-emoji, bedankte nogmaals voor de gezellige avond en sindsdien hebben we geen contact meer. En dat is ook prima zo. Ik heb wel wat beters te doen dan opnieuw aanpappen met iemand die nog met z’n ex zit.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

