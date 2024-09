Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Problemen oplossen of advies geven aan je partner? Daar schuilt ook gevaar voor relatie in

Mensen in een relatie kennen het vast: je partner heeft zorgen of problemen en lucht zijn of haar hart. En voor je het weet, begint de oplossings-, advies- en ideeënmachine te draaien. Want hoe zorg je ervoor dat je partner zich zo snel mogelijk beter voelt? Maar zo praktisch te werk gaan, is lang niet altijd het beste voor je relatie.

Over relaties raken we eigenlijk nooit uitgepraat. Want seks- en relatieperikelen kennen we eigenlijk allemaal wel. Twijfels, relatieproblemen door het ouderschap of overspel, veelgemaakte fouten in een relatie en ga zo verder. Maak je niet druk, je bent echt niet de enige.

Partner overstuur

In een relatie wil je jouw partner het liefst gelukkig zien. Zie je dat jouw partner overstuur raakt? Dan ga je op zoek naar de veroorzaker daarvan. Vaak komen we dan met advies en suggesties om het probleem op te lossen. En terwijl jij jouw beste advies geeft, raakt je partner geïrriteerd, gefrustreerd of wellicht zelfs boos.

Heeft jouw partner weleens zo gereageerd op goedbedoeld advies? Je bent niet de enige, schrijft BBC Science Focus. Relaties worden gevormd door emoties en emotionele connecties. Het verwerken van emoties kun je vergelijken met onze spijsvertering. Voedsel komt in ons lichaam en wordt geleidelijk afgebroken tot bruikbaar materiaal. Bij een emotionele ervaring gebeurt hetzelfde in de hersenen. Verschillende neuropsychologische systemen zetten zo’n ervaring om in iets dat veilig kan worden toegevoegd aan herinneringen, psyche en begrip.

Emoties verwerken via relatie

Als je jouw spijsvertering verstoort, levert dat een onaangename ervaring op in ons lichaam. Dat geldt ook voor het verstoren van emotionele verwerking, zowel fysiek als mentaal. Toch zijn wij sociale wezens en veel van wat we leren en hoe we ontwikkelen, is gebaseerd op de interacties met mensen en de sociale feedback die zij ons geven.

Het verwerken van emoties gaat vaak op verschillende manieren. Het moet gecommuniceerd, gedeeld, erkend en gevalideerd worden door anderen. Dat laatste het liefst door mensen die dichtbij ons staan. Onderzoek toont aan dat een langdurige liefdespartner belangrijk is voor onze emotionele verwerking. Vaak weten we niet dat we dit doen bij onze partners, dat gebeurt onbewust.

Advies en suggesties bij problemen partner

En dan gaat het vooral om gevoelens die we in andere situaties moesten onderdrukken. Bijvoorbeeld omdat ervaringen plaatsvonden in situaties of groepen, waar het uiten van die emoties negatieve gevolgen zou hebben. Een baas die onrechtvaardig doet of ouders die oud zeer triggeren.

Vaak uiten we ingehouden emoties tegenover onze partner. En als partner negeren we dan soms de emotie en focussen we ons op de bron van de emotie. Dan volgen de adviezen en suggesties om de situatie op te lossen. Een situatie waar deze partner niet bij betrokken was.

Afwijzen

En dat is dus net niet de bedoeling. Je doet namelijk twee dingen die niet goed zijn voor jullie relatie. Je wijst namelijk het feit af dat jouw partner zich emotioneel uitdrukt en daarover met jou communiceert. En daarnaast haal je ergens ook jouw partner naar beneden. Doordat je zegt: ‘Hier is de oplossing, waarvan ik niet geloof dat jij die zelf kunt bedenken.’ Of nog erger: ‘Ik ben slimmer dan jij’.

Het afwijzen en jezelf boven de ander zetten, valt niet goed bij je partner. Emoties negeren en het probleem oplossen? Nee, niet doen dus. Waarschijnlijk handel je uit goede bedoelingen. Maar door dit gedrag kan je partner in de weerstand schieten.

Overigens kun je nooit precies weten wat een ander voelt en wilt. Ook bij jouw langetermijnpartner niet. Sterker nog, vaak begrijpen we pas na een poos wat we voelen en willen. Dat geldt ook voor jou. Erken de emoties, houd je mond en luister naar je partner. En laat die goedbedoelde adviezen eens achterwege, tenzij jouw partner er nadrukkelijk om vraagt.

