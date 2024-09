Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel Nederlanders gebruiken condooms en hoe tevreden zijn ze over hun seksleven?

Condooms worden ook bij een losse partner steeds vaker achterwege gelaten, het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) stijgt nog steeds en minder Nederlanders zijn tevreden over hun seksleven.

Dat maken expertisecentrum seksualiteit Rutgers, gezondheidsinstituut RIVM en statistiekbureau CBS op uit de resultaten van hun Monitor Seksuele Gezondheid 2023. Aan het onderzoek deden 15.000 Nederlanders van 18 tot 80 jaar mee.

Eerder riepen politici met een ingezonden brief op om te blijven investeren in seksuele gezondheid.

Onderzoek naar tevredenheid seksleven, condooms, soa’s en meer

Condooms en andere anticonceptie

Van de mensen wiens laatste sekspartner een onenightstand was, gebruikte 43 procent van de mannen en 56 procent van de vrouwen met deze partner geen condooms. Op het eerste gezicht niet zo gek dus, dat het aantal mensen met een soa steeg naar negen op de duizend mannen en twaalf op de duizend vrouwen.

Iets meer vrouwen (33 procent) dan mannen (27 procent) hebben zich ooit laten testen op soa’s. In de afgelopen twaalf maanden heeft slechts 4 procent van de mannen en 6 procent van de vrouwen zich laten testen op een soa.

Het gebruik van de pil is de afgelopen zes jaar onder vrouwen van 18 tot en met 49 jaar gedaald van 30 procent naar 24 procent. Wel hadden iets meer vrouwen een spiraal: dit aantal ging van 17 procent in 2017 naar 21 procent in 2023. Van de vrouwen van 18 tot en met 49 jaar die helemaal geen anticonceptiemiddel gebruiken, zegt een op de drie dat ze geen hormonen willen gebruiken.

Instemming voor seks

Bijna een kwart van de vrouwen, 24 procent, en 5 procent van de mannen heeft ooit in het leven seksueel geweld te verwerken gekregen, zo blijkt verder. Dat gebeurde meestal toen ze tussen 18 en 21 jaar waren. Deze groep is nog net zo groot als zes jaar terug.

Bijna iedereen, 96 procent van de mensen, vindt dat je vooraf zeker moet zijn of je partner seks wil. Dat seksuele voorlichting op school belangrijk is, vindt ook bijna iedereen: 88 procent.

Seksleven van Nederlanders

Ruim zeven op de tien volwassenen in Nederland hadden in het afgelopen half jaar seks met een ander. De meeste mensen (86 procent van de mannen en 89 procent van de vrouwen) hadden een vaste relatie met hun laatste sekspartner.

Zowel mannen als vrouwen beoordelen hun seksleven gemiddeld met een 7,0. De groep die tevreden is over het seksleven, is wel kleiner: 56 procent. Dat is flink gedaald ten opzichte van 5 jaar geleden: bij het vorige onderzoek was nog 93 procent van de mannen tevreden, bij de vrouwen 77 procent.

Mannen masturberen vaker dan vrouwen: 51 procent van de mannen doet dit minstens elke week, tegenover 17 procent van de vrouwen. Van de mannen keek 74 procent de afgelopen zes maanden naar porno. Bij vrouwen is dat 29 procent.

Datingapps en seksueel getinte beelden

Een op de tien Nederlanders gebruikte in de laatste zes maanden een datingapp. Dit is aantal is gelijk aan 2017. Het gebruik van datingapps vooral populair bij Nederlanders tussen de 18 en 40 jaar.

Een op de twaalf Nederlanders verstuurde het afgelopen half jaar seksueel getinte beelden. Bijna de helft van de mensen (49 procent) vindt het niet je eigen schuld als een dergelijke foto online komt. Onder 25-plussers is deze groep sinds 2017 groter geworden, bij mannen van 38 procent naar 43 procent en bij vrouwen van 51 procent naar 57 procent.

Onderzoeker Hanneke de Graaf spreekt van een positieve verandering. „De schuld moet liggen bij degene die zonder toestemming iets van een ander doorstuurt. Dat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en wordt door steeds meer mensen ook zo gezien.”

Lhbt+

8 procent van de mannen voelt zich niet uitsluitend aangetrokken tot vrouwen. Bij vrouwen voelt 16 procent zich niet uitsluitend aangetrokken tot mannen. Dit percentage is voor mannen hetzelfde als in 2017, voor vrouwen iets hoger.

1,4 procent van de respondenten is transgender of non-binair. Dit percentage is onder volwassenen hetzelfde gebleven sinds 2017. „Zorgelijk is dat ongeveer een kwart van de lhb-personen van 25 jaar en ouder het afgelopen jaar is uitgescholden vanwege de seksuele oriëntatie. Een op de vijf is gepest en een op de tien is bedreigd”, zegt De Graaf.

