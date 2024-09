Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna-dakloze Sywert van Lienden besproken bij De Oranjezondag: ‘Vraag me af of dat zo zielig is’

Sywert van Lienden is bijna dakloos, zo bleek gisteravond bij De Oranjezondag. We kennen Van Lienden allemaal van de beruchte mondkapjesdeal en de ophef die daaromheen ontstond, maar nu dreigt hij dakloos te worden. Op X vraagt hij om tips voor ‘een (goedkoop) plekje in omgeving Hilversum (i.v.m. kinderen), al is het voor een tent o.i.d: let me know’.

Bij De Oranjezondag gooide Hélène Hendriks die vraag bij haar gasten op: „Hebben jullie misschien een tip voor Sywert van Lienden? Want die is binnenkort dakloos. Hebben jullie daar een tip voor, een partytent of zo?” In de studio valt het stil, de gasten lijken niet erg happig.

De Oranjezondag over bijna-dakloze Sywert van Lienden

Rutger Castricum zegt het desgevraagd triest te vinden, „alleen dat je het zo ‘optikt’ op X vind ik opmerkelijk. Zeker als je iedere dag, tot op de dag van vandaag nog, iedereen de maat neemt. Hij heeft mij ook weleens ‘lul’ genoemd. Nou had hij daar misschien een punt… Maar hij is altijd fel naar anderen, en nog steeds, maar het is wel heel schrijnend. Zeker omdat er ook kinderen bij betrokken zijn, dan kun je alleen maar zeggen: ‘Dat is heel triest, heel zielig'”, is Castricum van mening. „Maar hij is niet iemand waarvan ik zou denken: kom maar bij mij op zolder.”

Misdaadverslaggever John van den Heuvel is het überhaupt niet eens met het feit dat dit een zielige situatie is. „Ik weet niet of ik het zo zielig vind, eerlijk gezegd”, haakt hij aan. „Ik bedoel: de man heeft toch de boel belazerd, in ieder geval in de ogen van veel mensen. En dan krijgt ie het nu om z’n oren… Hij kan heel makkelijk de procedures stopzetten, afstand doen van de zaak en aan een nieuwe toekomst werken. Het is geen domme jongen, denk ik, dus die vindt wel weer een baan. Maar dit soort dingen de wereld in helpen en ook nog je kinderen erbij benoemen, ik kan er niet heel veel mededogen voor opbrengen.”

‘Aandachttrekkerij’

Castricum en Hendriks wijzen Van den Heuvel er echter op dat Van Lienden zegt dat hij „klem zit”. Hendriks: „Hij zegt dat het OM leugens verspreidt en dat hij geen kant op kan.” Castricum: „Maar ik voel wel wat John zegt, want ik vind ‘m ook eigenlijk een lul.” Volgens Hendriks is het allemaal een beetje overdreven, want je kunt, denkt zij, in zo’n geval ook bij vrienden en familie aankloppen.

„Ik vrees wel dat dit weer aandachttrekkerij is ja”, vindt Castricum. Zijn tip voor Van Lienden? „Ga gewoon hulp zoeken zonder dat je dat op X doet.”

Je kunt het fragment over Sywert van Lienden hier terugkijken:

