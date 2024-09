Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op huurwet zwelt verder aan, dit zegt Dilan Yeşilgöz daarover

Er zijn al vanaf het prille begin felle tegenstanders van de Wet Betaalbare Huur en die kritiek lijkt steeds verder aan te zwellen. Hoe kijkt het kabinet hier eigenlijk naar? VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz deed daar vandaag een aantal uitspraken over.

De Wet Betaalbare Huur houdt in dat de maximale huurprijs wordt bepaald op basis van een woningwaarderingsstelsel, oftewel: een puntensysteem. Hierin worden bijvoorbeeld oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel meegewogen. Verhuurders mogen daardoor voor huizen tot en met 186 punten, wat overeenkomt met ongeveer 1100 euro per maand, geen torenhoge huren meer vragen bij nieuwe contracten.

Daarnaast is de puntentelling ‘dwingend’: waar huurders eerst zelf nog met een telling naar hun huisbaas of de Huurcommissie moesten stappen, mogen gemeenten nu optreden tegen te dure huurwoningen met waarschuwingen en boetes.

De wet van woonminister Hugo de Jonge moest het verlossende antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt. Maar het lijkt erop dat deze wet verhuurders aanzet tot de verkoop van huurwoningen. Daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen flink op.

Dilan Yeşilgöz over wooncrisis en huurwet

VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemt de wooncrisis in Goedemorgen Nederland op NPO 1 een van de grootste uitdagingen. „Iedereen zegt: bouwen, bouwen, bouwen. Maar je ziet dat als we het toch minder aantrekkelijk lijken te maken voor investeerders, het toch weer helemaal vastloopt. Dan moet je andere dingen gaan doen. Het is een topprioriteit. Ik denk dat het belangrijk is dat de politiek luistert naar deskundigen in plaats van vanuit Den Haag met wetten en regels te komen waarvan mensen in de markt zeggen: dit helpt mij echt niet.”

Hiermee doelt ze onder meer op de Wet Betaalbare Huur. „Als VVD waren wij daar geen voorstander van en eigenlijk nog steeds niet. Vooral omdat investeerders aangaven: dan maak je het wel heel erg onaantrekkelijk voor mij om te investeren. We zien nu dat investeerders huizen verkopen en van de markt halen. We zien dat verzekeringsmaatschappijen zeggen niet meer te gaan investeren. Dat is een omgekeerde beweging.”

‘Rust is ook belangrijk’

Toch is het kabinet niet van plan de wet nu al op de schop te gooien. Er is immers ook kritiek op het ‘jojobeleid’. „We hebben in het hoofdlijnenakkoord met elkaar afgesproken dat dit niet heen en weer gaat”, legt de VVD-voorvrouw uit. „Twee partijen (VVD en BBB) hebben tegen de wet gestemd, twee voor de wet (PVV en NSC). Rust is ook belangrijk. Je moet wel kijken naar de ongewenste effecten en hoe je die zo snel mogelijk in balans kunt brengen. Het kan niet zo zijn dat investeerders zeggen: we gaan dit niet meer doen. Dan loopt het nog meer vast.”

Vorige Volgende

Reacties